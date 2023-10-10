ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ ⟩ Рост зарплат на 1,7% – насмешка правительства над учителями

Далеко не первый год говорится о том, что в Эстонии наблюдается острый дефицит учителей. Депутат Рийгикогу, член Центристской партии Вадим Белобровцев пишет, что в свете перевода всей системы образования на эстонский язык обучения дефицит учителей угрожает приобрести и вовсе пугающие масштабы, и объявленное Министерством образования незначительное повышение зарплаты школьных педагогов никак нельзя назвать мерой, способной хоть в какой-то степени смягчить только усиливающуюся кадровую проблему.
Когда государство повысило минимальную ставку зарплаты учителей с 1 января 2023 года почти на 24%, я, будучи тогда вице-мэром Таллинна по вопросам образования, хвалил этот шаг, но в то же время высказывал опасение - не случится ли так, что после столь заметного повышения правительство в следующем году решит «взять паузу» и оставить новую ставку без изменений? Оказалось, что такие опасения были вполне оправданы.
Нет, сначала надежда даже теплилась: в апреле три партии - реформисты, социал-демократы и «Ээсти 200» - подписали коалиционный договор, в котором черным по белому написано, что правительство ставит целью за четыре года поднять минимальную зарплату учителей до 120% от средней зарплаты. Цель амбициозная, даже если за основу взять нынешнюю среднюю зарплату, но наши учителя, несомненно, этого достойны.
Увы, при составлении бюджета на 2024 год все, что называется, стало на свои места. Министр образования Кристина Каллас заявляла, что на переговорах по бюджету с коалиционными партнерами будет добиваться повышения зарплаты учителей на 8%. Стремление похвально, но вот результат… С переговоров министр вернулась с вестью, которую при всем желании язык не повернется назвать радостной: минимальная ставка зарплаты учителей вырастет аж… на 1,7%. Сей аттракцион невиданной щедрости означает, что со следующего года вместо нынешних 1749 евро брутто эта ставка составит 1778 евро. Напомню, что из этого еще нужно вычесть подоходный налог.
Да, на 14 млн евро вырастет так называемый фонд дифференциации: он задуман как дополнение к заработной плате учителей, и, по сути, представляет собой доплату за хорошую работу. Решение о доплате принимают директора школ, так что эти дополнительные средства увидят далеко не все учителя. Причем если поделить эти деньги между всеми школами, то понятно, что доплата эта будет небольшой.
Как говорится, что и требовалось доказать. Значительный рост зарплаты учителей в начале нынешнего года таки привел к тому, что правительство решило: в этот раз можно и пропустить. Мол, скажите еще спасибо, что в планах правительства нет заморозить зарплаты учителей на четыре года, как это происходит сейчас с полицейскими и спасателями. Во всяком случае, пока нет.
Дефицит учителей - решения нет
Понятно, что времена непростые, бюджет не резиновый. Но непростые времена сейчас не только для государственного бюджета: населению страны приходится особенно несладко, учитывая, что в последнее время в Эстонии была рекордная инфляция, энергетический кризис, небывалый и очень быстрый рост цен, который все еще продолжается, рост ставки Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов наших жителей, а со следующего года стараниями нового правительства вырастут налоговые и акцизные ставки. И учителя наши, прямо скажем, в деньгах не купаются. А вот нагрузка у них в последние годы только растет.
Не секрет, что в стране - огромный дефицит учителей, который только усиливается, а в свете перевода всей системы образования на эстонский язык обучения угрожает приобрести просто пугающие масштабы. Просто факты: каждый год в среднем более 1500 учителей общеобразовательных школ нашей страны принимают решение уволиться совсем или на определенный период времени. Это порядка 10% от всего преподавательского состава. Ежегодно.
Сейчас мы по официальным данным недосчитываемся до 1000 учителей, причем представители Союза работников образования Эстонии говорят, что эту цифру смело можно умножать на три. По информации той же организации, из-за низкой заработной платы и чрезмерной нагрузки более 90% учителей в Эстонии испытывали или продолжают испытывать выгорание, почти 60% всерьез обдумывали уход из профессии.
Правительство бездействует
Эти данные говорят сами за себя. И совершенно очевидно, что государству просто необходимо что-то предпринимать. Иначе в довольно короткие сроки мы рискуем оказаться в ситуации, когда поставить перед учениками в классе будет просто некого. Однако никакой соответствующей стратегии ни на ближайшие несколько лет, ни на более длительную перспективу мы со стороны правительства и Министерства образования, увы, не видим.
И в таком случае меньшее, что может сделать правительство - поощрять и мотивировать имеющихся учителей. Естественно, не все измеряется деньгами, и именно учителей можно смело назвать людьми с повышенным чувством миссии, но где-то и это чувство заканчивается - особенно когда все вокруг стремительно дорожает.
Союз работников образования Эстонии озвучил свою позицию относительно того, какой должна быть минимальная ставка зарплаты учителей - 1950 евро. Это число взято не с потолка: очевидно, что такая сумма способна временно достаточно мотивировать работников сферы образования, чтобы они продолжили работать в школах. И нынешней коалиции стоит об этом серьезно задуматься.
Ведь если вернуться к уже упомянутому пункту коалиционного соглашения о 120% от средней зарплаты, то пока до этой цели еще очень и очень далеко. Ежемесячная средняя зарплата сейчас где-то в районе 1900 евро, и если рост учительской зарплаты в 2024 году составит те самые обещанные 1,7% (до 1778 евро), то пока не приходится говорить даже о том, чтобы она догнала эту среднюю, какие уж тут 120%...
5 октября в Эстонии отмечался День учителя, и это прекрасный повод, чтобы еще раз сказать: наши учителя - потрясающие люди, которые полностью отдаются своему призванию, в лице своих учеников формируя будущее нашей страны. И, конечно, они достойны куда большего, чем рост зарплаты на 1,7%. Не хочется верить, что нынешнее правительство насмехается над учителями, но пока, честно говоря, это действительно выглядит больше как насмешка.