ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ ⟩ Рост зарплат на 1,7% – насмешка правительства над учителями

Правительство бездействует

Эти данные говорят сами за себя. И совершенно очевидно, что государству просто необходимо что-то предпринимать. Иначе в довольно короткие сроки мы рискуем оказаться в ситуации, когда поставить перед учениками в классе будет просто некого. Однако никакой соответствующей стратегии ни на ближайшие несколько лет, ни на более длительную перспективу мы со стороны правительства и Министерства образования, увы, не видим.

И в таком случае меньшее, что может сделать правительство - поощрять и мотивировать имеющихся учителей. Естественно, не все измеряется деньгами, и именно учителей можно смело назвать людьми с повышенным чувством миссии, но где-то и это чувство заканчивается - особенно когда все вокруг стремительно дорожает.

Союз работников образования Эстонии озвучил свою позицию относительно того, какой должна быть минимальная ставка зарплаты учителей - 1950 евро. Это число взято не с потолка: очевидно, что такая сумма способна временно достаточно мотивировать работников сферы образования, чтобы они продолжили работать в школах. И нынешней коалиции стоит об этом серьезно задуматься.

Ведь если вернуться к уже упомянутому пункту коалиционного соглашения о 120% от средней зарплаты, то пока до этой цели еще очень и очень далеко. Ежемесячная средняя зарплата сейчас где-то в районе 1900 евро, и если рост учительской зарплаты в 2024 году составит те самые обещанные 1,7% (до 1778 евро), то пока не приходится говорить даже о том, чтобы она догнала эту среднюю, какие уж тут 120%...