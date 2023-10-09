В Швеции убили 15-летнего хоккеиста

Шведское издание Expressen сообщает, что хоккеист пропал в прошлый понедельник. Полиция начала масштабные поиски и нашла тело молодого человека в воскресенье в реке, в районе Алингсоса.

Полиция подозревает в убийстве хоккеиста 16-летнего подростка. По данным полиции, молодые люди были знакомы и последний раз общались в ночь исчезновения спортсмена.

«Он рассказал, что произошло на их встрече. У нас есть хороший обзор того, что произошло в ночь исчезновения», — заявили в полиции. Задержанию подозреваемого предшествовал допрос свидетелей.

Полиция также задержала еще одного молодого человека, которого подозревают которого подозревают в укрывательстве предполагаемого убийцы.