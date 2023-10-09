Определен налог на автомобили: кто сколько будет платить?

Сегодня министр финансов представил законопроект о налоге на автомобили, который должен вступить в силу в 2025 году.

На пресс-конференции Март Вырклаэв отметил, что налог на автомобили будет состоять из двух частей: единовременный сбор при регистрации, который необходимо будет уплатить при первой регистрации транспортного средства в Эстонии, и ежегодный налог.

Налог на автомобили будет взиматься с легковых автомобилей, фургонов, мотоциклов и квадроциклов. От уплаты ежегодного налога освобождаются тракторы и сельскохозяйственная техника, а также машины с проблесковыми маячками (кроме министерских) и транспортные средства, специально приспособленные для инвалидов. Кроме того, Министерство социальных дел планирует схемы поддержки людей с особыми потребностями.

Как будет работать регистрационный налог?

Регистрационный налог уплачивается при ввозе автомобиля в страну, а не при смене владельца автомобиля, уже находящегося в Эстонии.

Регистрационный налог рассчитывается следующим образом:

Для автомобилей категорий M1 и M1G плата состоит из трех частей:

- базовая ставка в размере 300 евро;

- компонент на основе выбросов CO2 означает, сколько граммов CO2 расходует автомобиль на километр пробега. 1-117 г/км = 5 евро/г; 118-150 = 40 евро/г; 151-200 = 60 евро/г; 201+ = 80 евро/г.;