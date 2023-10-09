Определен налог на автомобили: кто сколько будет платить?

Сегодня министр финансов Март Вырклаэв представил последний план введения налога на автомобили. Исключения сделаны лишь для нескольких групп населения. Ожидается, что налог на автомобили будет приносить в государственную казну 230 млн евро в год.
Сегодня министр финансов представил законопроект о налоге на автомобили, который должен вступить в силу в 2025 году.
На пресс-конференции Март Вырклаэв отметил, что налог на автомобили будет состоять из двух частей: единовременный сбор при регистрации, который необходимо будет уплатить при первой регистрации транспортного средства в Эстонии, и ежегодный налог.
Налог на автомобили будет взиматься с легковых автомобилей, фургонов, мотоциклов и квадроциклов. От уплаты ежегодного налога освобождаются тракторы и сельскохозяйственная техника, а также машины с проблесковыми маячками (кроме министерских) и транспортные средства, специально приспособленные для инвалидов. Кроме того, Министерство социальных дел планирует схемы поддержки людей с особыми потребностями.
Как будет работать регистрационный налог?
Регистрационный налог уплачивается при ввозе автомобиля в страну, а не при смене владельца автомобиля, уже находящегося в Эстонии.
Регистрационный налог рассчитывается следующим образом:
Для автомобилей категорий M1 и M1G плата состоит из трех частей:
- базовая ставка в размере 300 евро;
- компонент на основе выбросов CO2 означает, сколько граммов CO2 расходует автомобиль на километр пробега. 1-117 г/км = 5 евро/г; 118-150 = 40 евро/г; 151-200 = 60 евро/г; 201+ = 80 евро/г.;
- компонент на основе полной массы означает, что ограничение составляет 2 000 кг для обычных автомобилей и 2 400 кг для электромобилей. За каждый килограмм, превышающий этот лимит, необходимо заплатить от 4 евро/кг до 4000 евро, а для электромобилей до 4400 евро.
СО2 определяется по методу WLTP. Для автомобиля с системой NEDC показатель CO2 умножается на 1,24.
Если выбросы CO2 отсутствуют, то налог рассчитываются следующим образом:
базовый компонент + рабочий объем двигателя + мощность двигателя + масса.
Компонент мощности означает, что кВт-ч умножается на 8 евро.
Объем двигателя означает, что см3 умножается на 0,5 евро.
Возрастная составляющая означает, что с пятилетнего возраста налог на транспортное средство начинает снижаться. Пользоваться этим снижением могут только физические лица, в то время как компании должны платить регистрационный налог в полном объеме.
Ежегодный налог
Ежегодный налог на оборот для легковых автомобилей состоит из тех же элементов, что и регистрационный налог: базовая ставка, выбросы CO2, масса.
Базовая ставка составляет 50 евро в год, он остается фиксированным и не может быть уменьшен. Составляющая CO2 означает, что в диапазоне 118-150 г/км = 3 евро/г; 151-200 г/км = 3,5 евро/г; 201 г/км + = 4 евро/г.
Массовая составляющая означает, что каждый килограмм свыше 2000 кг полной массы будет облагаться налогом в размере 0,40 евро до 400 евро, а для электромобилей часть свыше 2400 кг - до 440 евро.
Вырклаэв отметил, что для 20-летнего автомобиля базовая ставка будет равна нулю. Министерство финансов привело следующий расчет: сумма CO2 и массового компонента снижается со 100% (0-5 лет) до 10% в возрасте 14 лет и до 0% в возрасте >20 лет.
При отсутствии показателя CO2 ежегодная плата рассчитывается путем сложения 4 компонентов.
- базовая ставка 50 евро
- компонент объема двигателя - каждый кубический сантиметр умножается на 0,05 евро
- компонент мощности двигателя - каждый киловатт умножается на 0,80 евро
- компонент массы, где каждый килограмм, превышающий 2000 кг полной массы, умножается на 0,40 евро до суммы 400 евро.
Налог на автомобиль уплачивается с 1 января каждого года и должен быть уплачен до 1 октября каждого года. Если за это время произошла смена владельца автомобиля, то налог на автомобиль уплачивается пропорционально количеству дней владения автомобилем.
Фургоны, мотоциклы, квадроциклы
Для квадроциклов, мотоциклов и фургонов действуют разные ставки. В случае мотоциклов и квадроциклов лимит составляет 50 м³, начиная с которого необходимо платить ежегодный налог.
Для фургонов базовая регистрационная ставка составляет 500 евро плюс компонент на выбросы CO2 в размере 205-250 г/км = 30 евро/г, 251-300 г/км = 35 евро/г, 300+ г/км - = 40 евро/г. Для полностью электрического фургона базовый компонент составляет 300 евро.
Возрастной компонент для фургонов не предусмотрен.
Ежегодный налог для фургона рассчитывается следующим образом: базовая ставка 50 евро плюс CO2: 205-250 г/км = 3 евро, 251-300 г/км = 3,5 евро и 301+ г/км = 4 евро.
Ежегодный налог для других категорий
L, MS2, T1b, T3 и T5 до 10 лет (до 1000 кг)
- 30 евро, при объеме двигателя 51-125 см3.
- 45 евро при объеме двигателя 126-500 см3
- 60 евро при объеме двигателя 501-1000 см3
- 75 евро, при объеме двигателя 1001-1500 см3
- 90 евро, если объем двигателя превышает 1500 см3
11-20 лет L, MS2, T1b, T3 и T5 (до 1000 кг)
- 30 евро при объеме двигателя 126-500 см3
- 45 евро при объеме двигателя 501-1000 см3
- 60 евро при объеме двигателя 1001-1500 см3
- 75 евро, если объем двигателя превышает 1500 см3
Примеры
Вырклаэв привел несколько примеров того, как налог на автомобили отразится на людях. Например, владелец Porsche Cayenne 2019 года должен будет заплатить ежегодный налог в размере 1064 евро и регистрационный налог в размере 16 665 евро. Владельцам Honda CRV, которая считается автомобилем среднего класса, также придется раскошелиться: при массе 2 350 кг и выбросах CO2 196 г придется заплатить 6 365 евро за регистрационный налог и 450 евро ежегодного налога. Для сравнения, владелец Škoda Octavia массой 1 800 кг должен будет заплатить 885 евро регистрационного налога и 50 евро ежегодного налога.
Что касается электромобилей, то, по словам министра финансов, для более легкого электромобиля - Nissan Leaf - регистрационный налог составит 300 евро, а ежегодный налог - 50 евро. Для сравнения, владелец более тяжелого Porsche Taycan должен будет заплатить 2 220 евро регистрационного налога и еще 240 ежегодного налога.
Что это даст?
Министр финансов заявил, что введение налога на автомобили позволит получать около 230 млн евро в год и при этом сократить количество автомобилей в городах. По его словам, число владельцев автомобилей сократится на 1-3%. Кроме того, будет решена проблема утилизации. Что касается фантомных автомобилей, которые люди потеряли, но которые каким-то образом все еще находятся в регистрах, то Вырклаэв сказал, что владельцам будет дано время до 2026 года, чтобы разобраться с документами. В настоящее время Министерство климата готовит проект, как это сделать. Люди должны будут каким-то образом доказать, что автомобиль пропал.