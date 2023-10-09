МНЕНИЕ ⟩ Работодатели требуют от эстонцев знания русского, при этом порой в Эстонии нельзя получить услугу на эстонском

В Кассе по безработице нашли решение проблемы: настоятельно рекомендовали пойти на курсы русского языка и выучить наконец русский язык. К тому времени в Украине шла полномасштабная война; дочь вежливо отказалась и до сих пор ищет работу.

Еще один аспект, с которым я столкнулась, по сути, являющийся стороной той же медали.

Государственное учреждение, скажем, предприятие водоснабжения или энергетики, прислало мне неправильно составленный счет. Колл-центр направил меня в бухгалтерию, где мне ответил на эстонском языке носитель русского языка. Начало нашей беседы прошло хорошо, но как только я дошла до объяснения ошибки, я поняла, что собеседник меня не понимает. Я трижды спокойно объяснила, используя очень простые слова, и, наконец, махнула рукой. Я снова позвонила в колл-центр компании и решила свою проблему с другим работником.

Несколько лет назад я оказалась на приеме в больнице «Магдалеэна» у русскоязычного врача, который знал, как спросить меня «чего вы хотите?», а позже мог порекомендовать на выбор: «Крем, инъекции или операция, выбирайте». У него не было словарного запаса для более длинных объяснений. В регистратуре я узнала, что я далеко не первая, у кого возникла такая же проблема.

На работе мы часто пользуемся услугами курьеров, например, компаний Bolt и Wolt. В то время как украинские беженцы и чернокожие переселенцы быстро выучили слово «привет», а иногда и фразу «я еще не говорю по-эстонски», местная русскоязычная молодежь даже не пытается говорить по-эстонски. Пару раз мне потребовалась переводческая помощь от коллег старшего возраста. И тут ведь не нужно знать медицинскую или финансовую терминологию, достаточно простой бытовой лексики.

Таким образом, эстонец, который не может найти работу у себя на родине из-за незнания русского языка, может оказаться у себя же на родине в сложной ситуации, потому что человек, предлагающий ему услугу, говорит только по-русски.