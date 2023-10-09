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Эстонцы в Тель-Авиве: взрывы ракет, вой сирен, шум вертолетов над головой

Кадри Таммепуу
, журналист
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Солдаты в южном израильском городе Сдерот, недалеко от сектора Газа, 7 октября 2023 г.
Солдаты в южном израильском городе Сдерот, недалеко от сектора Газа, 7 октября 2023 г. Фото: AMMAR AWAD / REUTERS

Произошедший три дня назад на юге Израиля теракт, который местные жители уже окрестили «черной субботой», до неузнаваемости изменил облик Тель-Авива. Но, несмотря на разбитые окна, местные жители приходят в город не для того, чтобы грабить чужое имущество, а чтобы по приказу часами прятаться в бомбоубежищах.

Музыкант Андрес Мустонен, находящийся в Израиле последние две недели, отвечает на звонок Postimees на пороге бомбоубежища в Тель-Авиве. На протяжении всего разговора на заднем плане непрерывно выли сирены. В Тель-Авиве находится военная авиабаза, с которой каждые несколько часов все новые и новые самолеты поднимаются в воздух и устремляются на юг.

«Я рискую жизнью ради этого звонка, потому что в убежищах, которые должны быть оборудованы в квартирах и домах по здешним правилам, мобильные волны не распространяются. Только что низко над нашими головами пролетели вертолеты», - описывает ситуацию Мустонен.

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