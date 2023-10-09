Эстонцы в Тель-Авиве: взрывы ракет, вой сирен, шум вертолетов над головой

Произошедший три дня назад на юге Израиля теракт, который местные жители уже окрестили «черной субботой», до неузнаваемости изменил облик Тель-Авива. Но, несмотря на разбитые окна, местные жители приходят в город не для того, чтобы грабить чужое имущество, а чтобы по приказу часами прятаться в бомбоубежищах.
Музыкант Андрес Мустонен, находящийся в Израиле последние две недели, отвечает на звонок Postimees на пороге бомбоубежища в Тель-Авиве. На протяжении всего разговора на заднем плане непрерывно выли сирены. В Тель-Авиве находится военная авиабаза, с которой каждые несколько часов все новые и новые самолеты поднимаются в воздух и устремляются на юг.