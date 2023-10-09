Эстонцы в Тель-Авиве: взрывы ракет, вой сирен, шум вертолетов над головой

Музыкант Андрес Мустонен, находящийся в Израиле последние две недели, отвечает на звонок Postimees на пороге бомбоубежища в Тель-Авиве. На протяжении всего разговора на заднем плане непрерывно выли сирены. В Тель-Авиве находится военная авиабаза, с которой каждые несколько часов все новые и новые самолеты поднимаются в воздух и устремляются на юг.