ИНТЕРВЬЮ ⟩ Бывший госпрокурор: штраф за непринятый закон об информаторах – 600 евро в день

Конечно, нельзя считать, что коррупция в Таллинне искоренена в городе и подведомственных ему учреждениях. Я не уверен, что все городские чиновники и сотрудники изменили свое отношение.

Город Таллинн не обратился за помощью к НКО Korrutsioonivaba Eesti. Они обучали различные местные самоуправления, но не Таллинн. Я не могу привести их (город Таллинн – прим. ред.) в пример как хорошего ученика. Но я надеюсь, что город задумается о предотвращении коррупции. У меня нет такой уверенности, что я мог бы сейчас не испытывать никакого беспокойства за город Таллинну.

Министерство: у государства требуют выплатить штраф по 600 в день, но сейчас это оспаривается в суде

Postimees поинтересовался в Министерстве юстиции, как далеко продвинулись принятие так называемого закона об информаторах и судебное разбирательство с Европейской комиссией.

Советник министерства по уголовной политике Кятлин-Крис Круусмаа сообщила, что законопроект о защите информаторов про нарушения на работе был одобрен правительством в августе и в настоящее время находится в производстве в Рийгикогу. Первое чтение состоится 18 октября.

В первом чтении будут обсуждаться общие принципы законопроекта. Будет решаться, продолжать ли рассмотрение законопроекта в Рийгикогу или нет.

Круусмаа подтвердила, что в связи с затягиванием принятия закона ведется судебное разбирательство и государство каждый день платит штраф. «Это правда, что против Эстонии ведется судебное разбирательство из-за задержки с перенятием Директивы о защите информаторов», – сообщает Круусмаа.

«Базовая сумма, которую просит Еврокомиссия, составляет 600 евро за каждый день просрочки до даты окончания нарушения или даты вынесения судебного решения. По поводу этой суммы идет спор в суде – суд оценит и решит, какую сумму штрафа Эстония должна выплатить за несвоевременное принятие директивы», – сказала Круусмаа. Она считает вероятным, что на Эстонию будет наложен штраф, но его сумма пока не ясна.

По словам Круусмаа, цель так называемого законопроекта об информаторах – снизить риски серьезных нарушений законодательства Евросоюза в сфере занятости. «Проще говоря, изменение помогает максимально быстро обнаружить и решить возможные проблемы на работе, предотвратить нарушения и сэкономить время, необходимое на их решение. Изменение необходимо для того, чтобы защитить компании и общество в целом и сделать их более прозрачными», – сказала Круусмаа.

По словам Круусмаа, они хотят прийти на помощь тем организациям, у которых на данный момент еще нет такого канала оповещения, который помог бы выявлять важные нарушения и обеспечить конфиденциальность и защиту информатора о нарушениях на работе. Она отмечает, что подача ложных жалоб будет наказуема.