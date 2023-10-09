Союз автовладельцев: введение налога на автомобили – это смерть эстонской демократии

«В случае с налогом на автомобили, как и в случае с другими повышениями налогов, мы увидели, что цель выборов - получить голоса людей, а связь между обещаниями, желаниями граждан и их действиями не считается важной, - сказал Симмо Саар, член правления и исполнительный директор EAOL. - В ситуации, когда, например, Финляндия и Швеция снижают налоговую нагрузку на автовладельцев в связи с экономической ситуацией, наши правители умудрились внести в законопроект почти в два раза большую сумму, чем первоначальный налог в 120 миллионов».

Саар рекомендует каждому депутату Рийгикогу серьезно подумать, хочет ли он по-прежнему голосовать за введение налога на автомобили. «Перед выборами Союз автовладельцев обязательно напомнит избирателю имена тех дядей и теток, из-за которых в семейных бюджетах появилась очередная дыра».

Также EAOL призывает оппозиционные партии серьезно выступить против налога на автомобили, а коалиционные - отказаться от своего плана. «Если в сегодняшних условиях налог на автомобили пройдет, то это будет очень позорная глава в истории восстановившей свою независимость Эстонии», - сказал Саар.