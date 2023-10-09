Союз автовладельцев: введение налога на автомобили – это смерть эстонской демократии

Правление Союза автовладельцев Эстонии (EAOL) считает, что принятие законопроекта о налоге на автомобили в условиях, когда против него было собрано более 77 000 подписей, а перед выборами не было проведено никаких обсуждений по этому вопросу, является безответственным и опасным прецедентом.
«В случае с налогом на автомобили, как и в случае с другими повышениями налогов, мы увидели, что цель выборов - получить голоса людей, а связь между обещаниями, желаниями граждан и их действиями не считается важной, - сказал Симмо Саар, член правления и исполнительный директор EAOL. - В ситуации, когда, например, Финляндия и Швеция снижают налоговую нагрузку на автовладельцев в связи с экономической ситуацией, наши правители умудрились внести в законопроект почти в два раза большую сумму, чем первоначальный налог в 120 миллионов».
Саар рекомендует каждому депутату Рийгикогу серьезно подумать, хочет ли он по-прежнему голосовать за введение налога на автомобили. «Перед выборами Союз автовладельцев обязательно напомнит избирателю имена тех дядей и теток, из-за которых в семейных бюджетах появилась очередная дыра».
Также EAOL призывает оппозиционные партии серьезно выступить против налога на автомобили, а коалиционные - отказаться от своего плана. «Если в сегодняшних условиях налог на автомобили пройдет, то это будет очень позорная глава в истории восстановившей свою независимость Эстонии», - сказал Саар.
Союз автовладельцев Эстонии выдвинул свое предложение не вводить налог на автомобили на круглом столе в министерстве финансов в конце июня, и теперь план разработки налога на автомобили подвергся критике со стороны ряда организаций, представляющих различные группы интересов. Петиция «Нет налогу на автомобили!» собрала 77 422 цифровые подписи, из которых 65 565 человек подписали петицию на сайте rahvaalgatus.ee.