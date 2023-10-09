Председатель Еврейской общины Эстонии: Израиль выигрывал все войны и отражал врагов, в этот раз будет то же самое

В заявлении отмечается, что Еврейская община Эстонии категорически осуждает смертоносное нападение террористической организации ХАМАС. «Мы убеждены, что любое государство или организация, прямо или косвенно поддерживающие террористическую деятельность ХАМАС, должны понести ответственность за поддержку терроризма».

«К сожалению, это уже не первое террористическое нападение на Израиль. В очередной раз теракт произошел во время праздника Симхат-Тора, или Праздника радости Торы. Враги еврейского народа использовали этот день для сеяния смерти и насилия. Безусловно, государство Израиль обладает неоспоримым правом наказать террористов и их сторонников, а также силой и возможностями для победы в этой битве», - говорится в заявлении.

«От имени всех эстонских евреев мы выражаем соболезнования родным и близким погибших и разделяем их скорбь. Мы молимся за мир в Израиле, исторической родине еврейского народа», - подытоживает Еврейская община Эстонии.

В эксклюзивном комментарии для Rus.Postimees председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон заявила, что ситуация болезненная и люди бесконечно расстроены.

«Государство Израиль было создано 75 лет назад, декларация независимости была произнесена Бен-Гурионом 75 лет назад, после этого Израиль выигрывал все войны и отражал врагов. Я думаю, в этот раз будет то же самое», - сказала она.