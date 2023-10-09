МИХАИЛ ЛОТМАН ⟩ Мы должны сделать выводы из израильского опыта

Когда говорят о последней атаке ХАМАС в Израиле, чаще всего употребляют слово «беспрецедентный», обращает внимание эмерит-профессор Тартуского университета, депутат Рийгикогу Михаил Лотман («Отечество»).
Подготовка атаки была беспрецедентна, ее успех удивил не только израильские силовые структуры и израильских граждан, но и самих террористов. Число убитых и взятых в заложники людей также беспрецедентно. Пограничные заграждения Израиля были пересечены с впечатляющей скоростью, а боевики ХАМАС высаживались также с моря и - на дельтапланах - с воздуха.
Наземное вторжение снова сопровождалось беспрецедентным авиаударом, точных данных о котором у нас нет, но, по вчерашним данным, количество ракет составило около 7000. В настоящее время ожидается нападение с севера: у «Хезболлы» много ракет, полученных из Ирана, они мощнее и точнее, чем те, что имеются в распоряжении ХАМАС. Справедливо задается вопрос, как знаменитые спецслужбы Израиля (Моссад, Шин-Бет и Аман) проспали и саму эту атаку, и подготовку к ней.
Израильские аналитики отвечают лаконично: мы просчитались и действительно ее проспали. Просчет был в том, что жизнь в Газе наладилась - со стороны Израиля было восстановлено разрешение на работу, из Катара поступали очередные финансовые вливания.
Однако в том, что касалось военной деятельности ХАМАС перед нападением, то считалось, что это были обычные учения. Из этого, кстати, можно извлечь полезный урок и для нас: бессмысленно пытаться угадать намерения оппонента, например, что творится в голове у Путина и каковы его планы. Прогноз должен основываться не на мнениях, а на возможностях противника, и если возможности противника к нападению возросли, нельзя ждать до тех пор, пока они не материализуются.