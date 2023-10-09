МИХАИЛ ЛОТМАН ⟩ Мы должны сделать выводы из израильского опыта

Подготовка атаки была беспрецедентна, ее успех удивил не только израильские силовые структуры и израильских граждан, но и самих террористов. Число убитых и взятых в заложники людей также беспрецедентно. Пограничные заграждения Израиля были пересечены с впечатляющей скоростью, а боевики ХАМАС высаживались также с моря и - на дельтапланах - с воздуха.

Наземное вторжение снова сопровождалось беспрецедентным авиаударом, точных данных о котором у нас нет, но, по вчерашним данным, количество ракет составило около 7000. В настоящее время ожидается нападение с севера: у «Хезболлы» много ракет, полученных из Ирана, они мощнее и точнее, чем те, что имеются в распоряжении ХАМАС. Справедливо задается вопрос, как знаменитые спецслужбы Израиля (Моссад, Шин-Бет и Аман) проспали и саму эту атаку, и подготовку к ней.

Израильские аналитики отвечают лаконично: мы просчитались и действительно ее проспали. Просчет был в том, что жизнь в Газе наладилась - со стороны Израиля было восстановлено разрешение на работу, из Катара поступали очередные финансовые вливания.