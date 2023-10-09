Эстонских провайдеров обяжут удалять призывающий к терактам контент

Комиссия Рийгикогу по экономике в понедельник вновь направила законопроект о террористическом интернет-контенте в большой зал Рийгикогу.
Разработанное в сотрудничестве с крупными социальными сетями регулирование обязывает хостинг-провайдеров удалять открытые призывы к совершению террористических преступлений, передала пресс-служба Рийгикогу.
Предыдущий состав Рийгикогу направил законопроект с тем же содержанием на первое чтение пленарному заседанию в декабре прошлого года, но по причине истечения полномочий состава законопроект был изъят из производства.
Председатель комиссии Прийт Ломп сообщил, что производство по проекту необходимо завершить, так как в информационном пространстве демократических стран призывам к совершению террористических актов нет места. «Улучшим сотрудничество между государством и хостинг-провайдерами, чтобы наше общественное пространство стало более безопасным. При принятии этого закона Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент полиции безопасности смогут более эффективно выявлять попытки радикализации и направленные против Эстонии провокации», - пояснил он.
Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс отметил, что Эстония должна быть не только государством, где безопасно жить, но и государством, где свобода слова находится под защитой. Хостинг-провайдеров нельзя обязывать заниматься следственной деятельностью. «Люди должны сохранить право на выражение своего мнения и в случае, если оно не совпадает с мнением большинства. По этой причине к определению террористического контента необходимо подходить очень осторожно, но в то же время достаточно жестко для того, чтобы наша страна была защищена от провокаций со стороны любых режимов», - сказал Лаатс.
Проект закона о внесении изменений в Закон об услугах информационного общества и в Пенитенциарный кодекс приведет законодательство Эстонии в соответствие с регламентом ЕС, призванным улучшить сотрудничество с провайдерами контента, в т. ч. интернет-компаниями, недоходными предприятиями, обществами и новостными порталами. Цель сотрудничества - более эффективное устранение террористического интернет-контента.
Террористическим контентом считаются публикации, восхваляющие террористические акты или подстрекающие к их совершению. Это также включает пропаганду деятельности формирований или распространение подробных инструкций для совершения террористических актов. Регулирование касается лишь публичных сайтов. В случае выявления террористического контента хостинг-провайдеры обязаны удалить его или заблокировать к нему доступ. Европейский союз достиг договоренности в отношении единых правил, которые также поддерживают такие хостинг-провайдеры, как Google, Facebook, Twitter и YouTube. Организацией международного сотрудничества в этой сфере занимается Европол.
Кроме того, в Пенитенциарный кодекс будут внесены изменения, которые позволят привлекать к ответственности не только за публичные призывы, но и за призывы, размещенные на модерируемых форумах и в группах.
Комиссия по экономике решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об услугах информационного общества и в Пенитенциарный кодекс пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 18 октября. Комиссия предложила закончить первое чтение.