Эстонских провайдеров обяжут удалять призывающий к терактам контент

Разработанное в сотрудничестве с крупными социальными сетями регулирование обязывает хостинг-провайдеров удалять открытые призывы к совершению террористических преступлений, передала пресс-служба Рийгикогу.

Предыдущий состав Рийгикогу направил законопроект с тем же содержанием на первое чтение пленарному заседанию в декабре прошлого года, но по причине истечения полномочий состава законопроект был изъят из производства.

Председатель комиссии Прийт Ломп сообщил, что производство по проекту необходимо завершить, так как в информационном пространстве демократических стран призывам к совершению террористических актов нет места. «Улучшим сотрудничество между государством и хостинг-провайдерами, чтобы наше общественное пространство стало более безопасным. При принятии этого закона Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент полиции безопасности смогут более эффективно выявлять попытки радикализации и направленные против Эстонии провокации», - пояснил он.

Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс отметил, что Эстония должна быть не только государством, где безопасно жить, но и государством, где свобода слова находится под защитой. Хостинг-провайдеров нельзя обязывать заниматься следственной деятельностью. «Люди должны сохранить право на выражение своего мнения и в случае, если оно не совпадает с мнением большинства. По этой причине к определению террористического контента необходимо подходить очень осторожно, но в то же время достаточно жестко для того, чтобы наша страна была защищена от провокаций со стороны любых режимов», - сказал Лаатс.