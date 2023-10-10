Политик и военный Куннас: мы должны быть готовы к войне с Россией. Украина дает нам время подготовиться к ней

Теперь же, говорит Куннас, нам предстоит наверстать упущенное и подготовиться к длительному противостоянию с Россией. Война в Украине дает нам время для этого.

– В феврале 2018 года, за четыре года до большой войны в Украине, вы заявили в интервью изданию Lõuna-Eesti Postimees, что политика укрощения России исчерпала себя и что необходимо надежное военное сдерживание, чтобы держать восточного соседа под контролем. Можно ли считать надежным наше сдерживание сейчас?