Пн, 9.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Венки в цветах российского флага отправляются в урну

Уве Гнадентайх
, журналист
Facebook
Comments 1
Фото: Kuvatõmmis

Венки и букеты цветов с георгиевскими лентами и лентами российского флага продолжают появляться перед Бронзовым солдатом на Военном кладбище Таллинна, несмотря на то, что с начала войны в Украине такая символика запрещена в общественных местах.

«Я прохожу там два раза в день, и цвета российского флага видны на улице. Это, честно говоря, отвратительно», - сказал человек, связавшийся с Postimees. Он пообещал, что если никто ничего не предпримет, то он сам пойдет и выбросит враждебную символику в мусорный бак.

«Конечно, ни российскому флагу, ни георгиевским ленточкам не место на Военном кладбище, как, впрочем, и в любом другом общественном пространстве Эстонии. Мы уже принимаем меры по их уборке. Спасибо, что сообщили нам об этом», - ответила на запрос Postimees Сандра Нийнепуу, менеджер по маркетингу и коммуникациям Эстонского военного музея, в ведении которого находится Военное кладбище в Таллинне.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх