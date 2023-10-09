Венки и букеты цветов с георгиевскими лентами и лентами российского флага продолжают появляться перед Бронзовым солдатом на Военном кладбище Таллинна, несмотря на то, что с начала войны в Украине такая символика запрещена в общественных местах.
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Венки в цветах российского флага отправляются в урну
«Я прохожу там два раза в день, и цвета российского флага видны на улице. Это, честно говоря, отвратительно», - сказал человек, связавшийся с Postimees. Он пообещал, что если никто ничего не предпримет, то он сам пойдет и выбросит враждебную символику в мусорный бак.