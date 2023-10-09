Венки в цветах российского флага отправляются в урну

«Я прохожу там два раза в день, и цвета российского флага видны на улице. Это, честно говоря, отвратительно», - сказал человек, связавшийся с Postimees. Он пообещал, что если никто ничего не предпримет, то он сам пойдет и выбросит враждебную символику в мусорный бак.

«Конечно, ни российскому флагу, ни георгиевским ленточкам не место на Военном кладбище, как, впрочем, и в любом другом общественном пространстве Эстонии. Мы уже принимаем меры по их уборке. Спасибо, что сообщили нам об этом», - ответила на запрос Postimees Сандра Нийнепуу, менеджер по маркетингу и коммуникациям Эстонского военного музея, в ведении которого находится Военное кладбище в Таллинне.