«Новости в 7» за 9 октября: как будем платить автоналог, за что напали на вице-мэра Кохтла-Ярве, идем в гости к стилисту Светлане Агуреевой, есть ли средства против страха

Сегодня в выпуске:

- Обнародована схема взимания налога на транспортные средства, который будет введен с 2025-го года. Кому, как и сколько придется платить, разбиралась наша корреспондент

- Местные новости: сильный и длительный шторм в разы увеличил нагрузку на Центр тревоги; эстонский космический спутник успешно выведен на орбиту; поздравление Путина с днем рождения стоило места работы сербскому тренеру

- Полиция расследует обстоятельства нападения на вице-мэра Кохтла-Ярве. 25-летний политик получил несколько ударов ногами по лицу от 59-летнего местного жителя. Мэр города связывает это с кампанией по разжиганию ненависти против нее и ее сторонников.

- Наша съёмочная группа заглянула на огонек к звездному стилисту Светлане Агуреевой и узнала, что она коллекционирует, почему не вышла замуж и что такое «сабраж»

- Мировые новости: Нетаньяху заявил о начале «долгой и трудной войны»; землетрясение в Афганистане: больше 2 тысяч погибших; «черный» уровень опасности в Гонконге из-за «Коину»; в Берлине пропалестинские активисты раздавали пахлаву, в Лондоне установилась летняя жара

- В столице прошел мастер-класс по движению: «Смелость» или «Как преодолеть страх?» хореографа Офира Юдилевича. Как преодолеть свой страх и чему было уделено особое внимание - в нашем сюжете