Министр финансов Вырклаэв: правительство не повышает налоги, мы их снижаем

Депутат от EKRE Арво Аллер на сегодняшнем заседании Рийгикогу обвинил Вырклаэва в том, что устранение Партией реформ налогового горба приведет к образованию дыры в государственном бюджете. «Давайте будем честными - нынешний налоговый пакет - это чисто предвыборное обещание Партии реформ, которая должна была устранить налоговый горб», - сказал Аллер.

Вырклаэв не согласился с критикой Аллера. «Отмена налогового горба приведет к тому, что в руках наших граждан останется больше денег, - сказал он. - В этом зале звучали утверждения, что нынешнее правительство повышает налоги. Это не так. Мы снижаем налоги. Устранение налогового горба приведет к снижению налогов на рабочую силу».