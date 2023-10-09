Министр финансов Вырклаэв: правительство не повышает налоги, мы их снижаем

Выступая сегодня на заседании Рийгикогу, министр финансов Март Вырклаэв заявил, что нынешнее правительство не будет повышать налоги и что устранение налогового горба позволит людям получать больше денег, чем раньше.
Депутат от EKRE Арво Аллер на сегодняшнем заседании Рийгикогу обвинил Вырклаэва в том, что устранение Партией реформ налогового горба приведет к образованию дыры в государственном бюджете. «Давайте будем честными - нынешний налоговый пакет - это чисто предвыборное обещание Партии реформ, которая должна была устранить налоговый горб», - сказал Аллер.