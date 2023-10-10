Центристская фракция укрепляет власть: в совет важного учреждения Нарвы назначат новых людей

Недавняя смена власти в Нарве ожидаемо сопровождается чехардой в советах важных городских учреждений. Сначала изменения коснулись совета Нарвской больницы, а теперь добрались и до Нарвского музея.
Согласно распоряжению члена нарвской горуправы Елены Голубевой, из совета учреждения Narva Muuseum SA, начиная с 11.10.23, отозваны два члена совета: депутат Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков и житель города Нарва Рене Абрамсон. Новыми членами совета, начиная с 12.10.23, были назначены депутаты Нарвского городского собрания Вадим Орлов и Алексей Мяги, члены фракции Narva.
Такое изменение в составах советов уже не первое и, по словам исключенного из совета Нарвского музея Рене Абрамсона, вполне ожидаемое, хоть и узнал он об этом постфактум. Абрамсон пожелал новым членам совета Нарвского музея успехов, подчеркнув лишь, что в совете должно быть больше специалистов.
Rus.Postimees обратился за комментарием к руководителю Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой. «Как только в городе меняется состав правящей коалиции, очень быстро происходят изменения и в составе советов городских учреждений. Музей здесь не является исключением: за те 2 года и 8 месяцев, что я работаю в Нарвском музее, это уже четвертый состав музейного совета со стороны города», - прокомментировала Сморжевских-Смирнова.
По словам Марии, Нарвский музей как целевое учреждение был создан городом и государством, и потому в музейный совет, который представляет интересы собственника, в равном соотношении входят представители как города, так и государства – по три человека с каждой стороны.
«В задачи совета входит не только финансовый контроль, но и контроль над тем, как исполняются ожидания и задачи учредителей, то есть города и государства. Сначала пандемия COVID, затем начавшаяся в Украине война и связанные с ней последствия, – работа совета и руководства музея это по сути непрекращающееся кризисное управление», - комментирует Сморжевских-Смирнова.
Директор подчеркнула, что Совет музея не только посвящен в детали всех этих процессов, но и принимает непосредственное участие в решении самых разнообразных проблем, а также в стратегическом планировании.
«Совет разделяет ответственность за эти решения, и именно поэтому я благодарна каждому, с кем мне довелось поработать. Важно, чтобы совместная работа членов совета и руководства музея строилась на принципах полной прозрачности и абсолютного доверия. Совет посвящен во все радости и горести музея. Так было в моей практике до сих пор, и надеюсь, что эта модель сотрудничества сохранится. Только так можно конструктивно работать и преодолевать любые кризисы», - уверена Сморжевских-Смирнова.
Однако по словам Вадима Орлова, за последние три месяца про проблемы в Нарвском музее в прессе было очень много тревожных статей. «К огромному сожалению, руководство города в лице большинства депутатов узнавали о проблемах в музее только по публикациям в прессе. Наши коллеги, входившие ранее в состав совета музея, своевременно не информировали нас о критических ситуациях», - отметил Орлов.
«Состав совета меняется в тот момент, когда в завершающей стадии находится масштабный проект реконструкции Западного двора, что потребует от новых членов совета особенного внимания и деятельного участия уже в самое ближайшее время», - подчеркнула Мария.
Вадим Орлов же напомнил, что государственный Центр опорных услуг (RTK) требует у Нарвского музея вернуть более полумиллиона евро из-за некорректной реализации проекта по реновации. Депутат добавил, что недостаток собственного финансирования во время реализации уже начатых проектов указывают на явный недостаток компетенции персонала музея в сфере планирования и проектной деятельности.
«Учитывая мой более чем пятнадцатилетний опыт подготовки и успешной реализации проектов финансируемых из различных фондов, а также компетенцию в вопросах маркетинга и финансового управления, я уверен, что смогу оказать посильную помощь для вывода музея из крайне плохого финансового положения, в котором он находится сейчас», - прокомментировал Орлов.
Напомним, что еще летом депутаты Вадим Орлов и Наталия Умарова были исключены из совета Нарвской больницы по инициативе бывшего мэра города Катри Райк.
Однако сразу после отставки Райк с должности мэра Нарвы исполняющая обязанности градоначальника Елена Голубева утвердила изменения в советах муниципальных учреждений, согласно которым Катри Райк и ее сторонника, оппозиционного депутата фракции Respekt Антона Праткунаса отозвали из совета Нарвской больницы. Новыми членами совета были назначены представители правящей фракции Narva Алексей Мяги, Алексей Евграфов и Вадим Орлов.
Таким образом, на данный момент Алексей Мяги и Вадим Орлов находятся сразу в двух советах двух разных учреждений - Нарвской больницы и Нарвского музея.