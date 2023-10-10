Центристская фракция укрепляет власть: в совет важного учреждения Нарвы назначат новых людей

Директор подчеркнула, что Совет музея не только посвящен в детали всех этих процессов, но и принимает непосредственное участие в решении самых разнообразных проблем, а также в стратегическом планировании.

«Совет разделяет ответственность за эти решения, и именно поэтому я благодарна каждому, с кем мне довелось поработать. Важно, чтобы совместная работа членов совета и руководства музея строилась на принципах полной прозрачности и абсолютного доверия. Совет посвящен во все радости и горести музея. Так было в моей практике до сих пор, и надеюсь, что эта модель сотрудничества сохранится. Только так можно конструктивно работать и преодолевать любые кризисы», - уверена Сморжевских-Смирнова.

Однако по словам Вадима Орлова, за последние три месяца про проблемы в Нарвском музее в прессе было очень много тревожных статей. «К огромному сожалению, руководство города в лице большинства депутатов узнавали о проблемах в музее только по публикациям в прессе. Наши коллеги, входившие ранее в состав совета музея, своевременно не информировали нас о критических ситуациях», - отметил Орлов.

«Состав совета меняется в тот момент, когда в завершающей стадии находится масштабный проект реконструкции Западного двора, что потребует от новых членов совета особенного внимания и деятельного участия уже в самое ближайшее время», - подчеркнула Мария.