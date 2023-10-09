Судьба Коплиской спасательной команды по-прежнему висит на волоске

«Я пока, так сказать, сдерживаю лошадей, то есть еще не подписал решение о закрытии команды Копли», - сказал Postimees Марго Клаос, генеральный директор Спасательного департамента. Он добавил, что все еще надеется каким-то образом получить дополнительное финансирование из государственного бюджета в виде постоянного гранта, чтобы можно было сохранить спасательную команду. «Наше желание состоит в том, чтобы количество спасательных команд в Эстонии не уменьшалось, и чтобы в нынешней ситуации с безопасностью нам не пришлось их сокращать», - сказал Клаос.

«Поскольку нам также приходится информировать профсоюз о важных изменениях в нашей организации и вести с ним переговоры, профсоюз также проявляет активность и способствует тому, что, возможно, на политическом уровне возникнет интерес, желание и возможность найти дополнительные ресурсы. По моим оценкам, поезд на 99 процентов ушел. Но пока нет подписи под этим решением, может быть, найдется способ избежать этого сокращения», - сказал он. Клаос не подпишет решение о закрытии команды на этой неделе, но, по его словам, время поджимает, поскольку затягивание решения скоро приведет к дополнительным расходам.