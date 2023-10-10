Студия Postimees: 1000 сокращенных в месяц – теперь обычное явление?

За последние полгода под коллективные сокращения попали более 6000 человек. Это худший показатель со времен пандемии. Что с этим делать? Кто выиграет от замедления темпов роста минималки, повышения налога на безработицу и сокращения сроков выплат пособий безработным?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало ("Ээсти 200"). Смотрите интервью в 13:30!
- Касса по безработице ежемесячно регистрирует по 1000 сокращенных. Это худший показатель со времен пандемии: что с этим делать?
Официальные данные Кассы по безработице
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Штормит уже и в эстонском IT-секторе: если Veriff сократил 15% сотрудников, то Eurora вообще заявила о банкротстве. Это повод для тревоги или обычное явление для данной фазы экономического кризиса?
- Работодатели хотят замедлить темпы роста минималки. Что должно случиться, чтобы правительство не поддержало инициативу?
- Повышение налога на безработицу неизбежно? Почему? Куда эти деньги пойдут?
- Чем обусловлено сокращение сроков выплат пособий безработным?
- К чему приведет замораживание зарплат спасателей и полицейских?
- Какие новые налоги обсуждаются в коалиции?
- Налог на оборонные нужды почти неизбежен?