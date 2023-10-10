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Студия Postimees: 1000 сокращенных в месяц – теперь обычное явление?

13:30 министр Тийт Рийсало
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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За последние полгода под коллективные сокращения попали более 6000 человек. Это худший показатель со времен пандемии. Что с этим делать? Кто выиграет от замедления темпов роста минималки, повышения налога на безработицу и сокращения сроков выплат пособий безработным?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало ("Ээсти 200"). Смотрите интервью в 13:30!

  • Касса по безработице ежемесячно регистрирует по 1000 сокращенных. Это худший показатель со времен пандемии: что с этим делать?

  • Официальные данные Кассы по безработице

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    Штормит уже и в эстонском IT-секторе: если Veriff сократил 15% сотрудников, то Eurora вообще заявила о банкротстве. Это повод для тревоги или обычное явление для данной фазы экономического кризиса?

  • Работодатели хотят замедлить темпы роста минималки. Что должно случиться, чтобы правительство не поддержало инициативу?
  • Повышение налога на безработицу неизбежно? Почему? Куда эти деньги пойдут?
  • Чем обусловлено сокращение сроков выплат пособий безработным?
  • К чему приведет замораживание зарплат спасателей и полицейских?
  • Какие новые налоги обсуждаются в коалиции?
  • Налог на оборонные нужды почти неизбежен? 
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