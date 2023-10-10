Ремонтные бригады сетевого предприятия Elektrilevi продолжают ликвидацию последствий шторма, который обрушился на Эстонию в минувшие выходные, пишет Rus.ERR.
Без электричества все еще остается свыше 3300 домохозяйств
Где-то восстановить электроснабжение удастся лишь к пятнице
По данным компании Elektrilevi, по cостоянию на 7 утра вторника обесточенными оставались 3358 домохозяйств по всей стране. Из них большинство - в Харьюмаа.
В Ляэне-Вирумаа без света оставались свыше 400 домов.
Предприятие не исключает, что в некоторых случаях восстановить электроснабжение удастся лишь к пятнице.