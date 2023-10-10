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Без электричества все еще остаются свыше 3300 домохозяйств

Где-то восстановить электроснабжение удастся лишь к пятнице
rus.postimees.ee
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Бригада, восстанавливающая электроснабжение после шторма.
Бригада, восстанавливающая электроснабжение после шторма. Фото: Mihkel Maripuu

Ремонтные бригады сетевого предприятия Elektrilevi продолжают ликвидацию последствий шторма, который обрушился на Эстонию в минувшие выходные, пишет Rus.ERR.

По данным компании Elektrilevi, по cостоянию на 7 утра вторника обесточенными оставались 3358 домохозяйств по всей стране. Из них большинство - в Харьюмаа.

В Ляэне-Вирумаа без света оставались свыше 400 домов.

Предприятие не исключает, что в некоторых случаях восстановить электроснабжение удастся лишь к пятнице.

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