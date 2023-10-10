В августе товарообмен сократился за год на одну пятую

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в августе этого года на сокращение экспорта и импорта, как и в июле, значительно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году.

«По сравнению с прошлым годом товарообмен сократился как с государствами-членами Европейского союза, так и со странами, не входящими в Европейский союз. Наибольшее изменение в августе наблюдалось именно в экспорте и импорте минеральной продукции, особенно электроэнергии. Важную роль в этом сыграло также снижение цен минеральной продукции», - добавила Леппметс.

Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии) и минеральную продукцию (12%). Более всего, а именно на 238 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, древесины и изделий из древесины, соответственно на 42 миллиона и 39 миллионов евро. Увеличился на 17 миллионов евро лишь экспорт из Эстонии транспортных средств.

Экспорт товаров эстонского производства в августе по сравнению с прошлым годом сократился на 21%, однако его доля за год выросла на один процентный пункт, составив в августе этого года 64% от общего объема экспорта Эстонии.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в августе была Финляндия, куда было отправлено 18% от общего объема экспорта Эстонии, далее следовали Латвия (13%) и Швеция (10%).