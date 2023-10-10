В августе товарообмен сократился за год на одну пятую

По данным Департамента статистики, в августе товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 22% и импорт - на 19%. Дефицит товарообмена в августе составил 293 миллиона евро, что на 7 миллионов евро меньше, чем год назад.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в августе этого года на сокращение экспорта и импорта, как и в июле, значительно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году.
«По сравнению с прошлым годом товарообмен сократился как с государствами-членами Европейского союза, так и со странами, не входящими в Европейский союз. Наибольшее изменение в августе наблюдалось именно в экспорте и импорте минеральной продукции, особенно электроэнергии. Важную роль в этом сыграло также снижение цен минеральной продукции», - добавила Леппметс.
Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии) и минеральную продукцию (12%). Более всего, а именно на 238 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, древесины и изделий из древесины, соответственно на 42 миллиона и 39 миллионов евро. Увеличился на 17 миллионов евро лишь экспорт из Эстонии транспортных средств.
Экспорт товаров эстонского производства в августе по сравнению с прошлым годом сократился на 21%, однако его доля за год выросла на один процентный пункт, составив в августе этого года 64% от общего объема экспорта Эстонии.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в августе была Финляндия, куда было отправлено 18% от общего объема экспорта Эстонии, далее следовали Латвия (13%) и Швеция (10%).
В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в том числе статические преобразователи, в Латвию - минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, а в Швецию - электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование. Более всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию (на 148 миллионов евро), в Соединенные Штаты Америки (на 61 миллион евро) и Индию (на 40 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, экспортировали минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Соединенные Штаты Америки - электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования, а в Индию - минеральной продукции, в т. ч. переработанного топливного масла. Более всего, а именно в 45 раз, вырос экспорт товаров в Сингапур (на 44 миллиона евро), куда больше, чем в прошлом году, вывозили минеральной продукции, в т. ч. сланцевого топочного масла.
В августе из товаров больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема импорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего, а именно на 359 миллионов евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механического оборудования, а также сырья и продукции химической промышленности, соответственно на 31 миллион и 20 миллионов евро. Более всего, а именно на 16 миллионов евро, вырос импорт в Эстонию транспортных средств.
В августе среди партнеров по импорту для Эстонии первое место занимала Финляндия (15% от общего объема импорта Эстонии). Далее следовали Германия (12%) и Литва (11%).
Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии - транспортные средства, в т. ч. автомобили, а из Литвы - минеральную продукцию, в т. ч. газойли. Более всего сократился импорт товаров из Финляндии (на 142 миллиона евро), из России (на 96 миллионов евро), а также Латвии и Литвы (из обеих стран на 54 миллиона евро). Из упомянутых стран в этом году в Эстонию ввозилось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году. Из Финляндии импортировали меньше электроэнергии, из России - переработанного топливного масла, из Латвии - природного газа и из Литвы - газойлей. Более всего вырос импорт товаров из Дании (на 26 миллионов евро), откуда по сравнению с прошлым годом ввозили больше ветрогенераторов.