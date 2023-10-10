Давление приносит плоды: УЕФА может затормозить допуск россиян

Речь идет о решении, принятом в конце сентября, когда было объявлено, что санкции, введенные в отношении России после начала войны на Украине, будут существенно смягчены. На заседании исполкома было принято решение, что сборные U17 страны-агрессора снова будут допущены к соревнованиям, «поскольку дети не должны нести ответственность за действия своих родителей».

Это решение вызвало шквал негодования. Федерации более чем десяти стран выступили с заявлениями, что не согласны играть с Россией ни при каких обстоятельствах, в их числе, с небольшим запозданием, и Эстония. Украина пообещала бойкотировать соревнования.

Напряженная ситуация возникла и на других уровнях. Так, вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон проголосовал за возвращение россиян. Немного позже он подал в отставку со своей должности руководитель шведской крышевой спортивной организации (RF). По данным The Independent, трения и напряжение возникли и в других федерациях: как внутренние, так и внешние.

Самое большое давление испытывает Чеферин. Ходят слухи, что несколько недель назад тема русских была поднята буквально на ровном месте «в виде обычного повседневного разговора». Для многих это стало негативной неожиданностью.