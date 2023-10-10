Давление приносит плоды: УЕФА может затормозить допуск россиян

УЕФА во главе с президентом организации Александером Чефериным должен серьезно взвесить радикальное решение, принятое несколько недель назад.
Речь идет о решении, принятом в конце сентября, когда было объявлено, что санкции, введенные в отношении России после начала войны на Украине, будут существенно смягчены. На заседании исполкома было принято решение, что сборные U17 страны-агрессора снова будут допущены к соревнованиям, «поскольку дети не должны нести ответственность за действия своих родителей».
Это решение вызвало шквал негодования. Федерации более чем десяти стран выступили с заявлениями, что не согласны играть с Россией ни при каких обстоятельствах, в их числе, с небольшим запозданием, и Эстония. Украина пообещала бойкотировать соревнования.
Напряженная ситуация возникла и на других уровнях. Так, вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон проголосовал за возвращение россиян. Немного позже он подал в отставку со своей должности руководитель шведской крышевой спортивной организации (RF). По данным The Independent, трения и напряжение возникли и в других федерациях: как внутренние, так и внешние.
Самое большое давление испытывает Чеферин. Ходят слухи, что несколько недель назад тема русских была поднята буквально на ровном месте «в виде обычного повседневного разговора». Для многих это стало негативной неожиданностью.
Общий протест привел к тому, что, исходя из данных британского новостного канала, на сегодняшнем собрании этот план будет развернут на 180 градусов. То есть весьма вероятно, что российские сборные не будут выступать на международных турнирах.