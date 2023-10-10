Вот и гололед подоспел: Lexus вылетел с дороги и приземлился на крышу

Автомобиль Lexus, следовавший на шоссе Таллинн-Нарва, из-за скользкой дороги потерял управление, вылетел в кювет и приземлился на крышу. Спасатели из Тапаской команды устранили опасность возгорания и оставались на месте происшествия до прибытия эвакуатора.

ДТП. Фото: Kevin Volter

Находившиеся в автомобиле пассажиры остались невредимыми. 23-летний молодой человек, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительское удостоверение.

Транспортный департамент предупреждает, что поздно вечером и рано утром температура воздуха и дорожного покрытия местами опустится почти до нуля или чуть ниже нуля. При понижении температуры воздуха на дорогах существует опасность образования гололеда.