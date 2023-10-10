Более тридцати участков земли, расположенных в крупном эстонском городе, уходят с молотка

Среди них земельные участки жилого, коммерческого и производственного назначения. По словам вице-мэра Керта Каруса, управа Раквере впервые организует аукцион такого масштаба. «28 выставленных на продажу земельных участков под жилую недвижимость расположены в недавно построенном комплексе на улице Нави, который является первым и крупнейшим проектом жилищного строительства в истории города Раквере», - отметил он.

При застройке улиц Нави, Пропеллери и Лендури построена вся инфраструктура: водопровод и канализация, улицы, дороги и тротуары, уличное освещение, есть автобусная остановка, к объектам подведено электричество, установлен ​​высокоскоростной интернет. «В общем, созданы все возможности построить в Раквере дом своей мечты», - сказал Карус.

Помимо продажи земли для жилой застройки, управа города предлагает предпринимателям возможность расширить свой бизнес или построить многоквартирный дом.

Аукцион проводится на портале Osta.ee. Предложение могут подать как физические, так и юридические лица. Залог для участника аукциона составляет 1000 евро, который резервируется в э-счете пользователя Osta.ee, сделавшего ставку, а задаток победителя аукциона учитывается при оплате права на застройку.