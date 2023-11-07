ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Мы находимся в переломном моменте истории

Для меня совершенно очевидно, что поставленные в запале сроки «перехода» не выполнимы. Но я совершенно уверен, что отменять требование закона никто не станет, всех не справившихся заклеймят позором и заменят на тех, кто готов отрапортовать об успешности. Никто не подумал о плане «В» - что делать с теми, кто не успеет и не сможет? Никого не жалко ради великой цели, а все, кто не справится, сами виноваты – «мы давали вам время!»

И еще пара вопросов повисла в воздухе: если уроки для русских школьников будут вести на идеальном эстонском языке (и это пока на данный момент весьма сомнительно) - это само по себе превратит их в патриотов Эстонии? И уровень владения государственным языком у этих школьников будет по умолчанию стремительно подниматься?

Вряд ли кто-то задумывался в эстонском истеблишменте, какой сигнал после обозначенного выше решения был подан местным русским и как этот сигнал будет ими истолкован, а также как это поможет сплотить эстонское общество. Но мне не хочется останавливаться на этом болезненном для меня самого вопросе; мне жаль, что в Эстонии проявляют решительность там, где более уместной была бы гибкость и рациональный подход. Время рассудит нас и воздаст каждому.

От советского наследия избавлялись не слишком последовательно