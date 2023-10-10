Кризисные ситуации - хорошие учителя, если только мы хотим учиться у них

Жители Роосику начали продумывать свой антикризисный план еще до того, как в октябре 2019 года случился шторм, в результате которого Вырумаа на несколько недель осталась без электричества. На основе составленного плана действий в кризисных ситуациях в Роосику были приобретены генератор и аккумуляторная станция, и люди знали, что делать в чрезвычайных ситуациях. Были определены три информационных пункта, где люди могут получить помощь и информацию. К сожалению, в поселке пока нет классических радиотелефонов, которые можно было бы использовать в случае отключения мобильной связи, что уже произошло.