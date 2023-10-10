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Кризисные ситуации - хорошие учителя, если только мы хотим учиться у них

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Ущерб от урагана в Вырумаа. В Линнамяэ был сильно поврежден жилой дом, когда ветер повалил на землю жестяную крышу и стропила.
Ущерб от урагана в Вырумаа. В Линнамяэ был сильно поврежден жилой дом, когда ветер повалил на землю жестяную крышу и стропила. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Прошедший в выходные дни шторм стал очередным уроком того, как можно безболезненно пережить сложные ситуации, вопрос лишь в том, кто и насколько эффективно извлекает из них уроки. Деревня Роосику в Вырумаа - одна из немногих деревень, где реализация правильного кризисного плана, разработанного самими жителями, позволила легче пережить ущерб от недавнего шторма.

Руута Руттас-Кюттим, мэр деревни Роосику и руководительница общественной организации Vingerpuss, которая занималась разработкой кризисного плана, рассказала Postimees´у, что самым сильным штормом для их деревни была гроза 31 августа, которая уничтожила заповедный парк рядом с деревней Тсоору.

Жители Роосику начали продумывать свой антикризисный план еще до того, как в октябре 2019 года случился шторм, в результате которого Вырумаа на несколько недель осталась без электричества. На основе составленного плана действий в кризисных ситуациях в Роосику были приобретены генератор и аккумуляторная станция, и люди знали, что делать в чрезвычайных ситуациях. Были определены три информационных пункта, где люди могут получить помощь и информацию. К сожалению, в поселке пока нет классических радиотелефонов, которые можно было бы использовать в случае отключения мобильной связи, что уже произошло.

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