Доклад: интеграция военных беженцев на рынке труда превзошла ожидания

Привлечение украинских беженцев на эстонский рынок труда прошло успешнее, чем в других государствах, однако рабочие места должны в более соответствовать квалификации прибывших из Украины, отмечается в опубликованном сегодня докладе Центра мониторинга развития «Влияние военных беженцев из Украины на трудовую занятость и экономику».
Более трети приехавших из Украины военных беженцев нашли в Эстонии работу, а местный рынок труда получил 27 000 дополнительных работников. Украинцы составляют порядка 4 процента рабочей силы в Эстонии. Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что участие военных беженцев в рынке труда и в экономике оживляет экономику Эстонии. «По прогнозам, в этому году рост дополнительной ценности, связанной с военными беженцами, составит 142 миллиона евро. Обусловленный украинцами дополнительный доход с налоговых поступлений достигнет 56 миллионов евро», - сказал Массо.
Несмотря на то, что прибывшие из Украины люди повысили количество трудозанятых в Эстонии, безработных в числе беженцев все еще больше, чем среди местного населения. В докладе также отмечается, что по причине экономического спада потребность в работниках, в т. ч. выходцах из Украины, может в ближайшее время сократиться.
Центр мониторинга развития в своем докладе отмечает, что большинство украинцев заняли вакансии, для которых их квалификация является слишком высокой. «Занятость, соответствующая квалификации беженцев, является вызовом во многих европейских странах и, помимо прочего, требует признания навыков в образовательной системе. В то же время если бы мы позволили большему числу беженцев применить себя на рабочих местах, соответствующих их навыкам, возросли бы гарантия их занятости, их доход и экономическая польза для Эстонии», - отметил Массо.
Доход от работы позволяет беженцам справляться самостоятельно. Беженцы, получившие временную защиту, в среднем зарабатывают на рынке труда 70 процентов среднего трудового дохода в Эстонии и 86 процентов среднего трудового дохода неграждан.
По данным Центра мониторинга развития, помощь военным беженцам из Украины также сопряжена со значительными расходами. Расходы на поддержку интеграции беженцев и их близких составляют 0,6–0,8 процента ВВП. Эти показатели соответствуют прогнозу, представленному Центром мониторинга развития на ранних этапах войны.
В начале войны Центр мониторинга развития и Эстонский центр прикладных исследований CentAR оценили, что расходы на помощь одного военного беженца составят порядка 7590 евро в год. В случае предполагаемых 30 000 беженцев, остающихся в Эстонии, в общей сложности эта сумма должна была составить 227 миллионов евро в год. По данным Министерства финансов, в 2022 году реальные расходы составили порядка 224 миллионов евро. Реальное число беженцев в Эстонии превысило прогнозируемое, но расходы на одного беженца немного меньше: они составляют 6281 евро.
В то же время расходы, производимые беженцами в Эстонии, оживляют экономику страны. Согласно показателям по Эстонии, в среднем один беженец, получивший временную защиту, тратит на товары и услуги 797 евро. В общей сложности расходы составляют ориентировочно 242 миллиона евро в год. Благодаря росту потребления валовой продукт экономики увеличивается на 287 миллионов евро в год.