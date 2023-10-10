Председатель «Отечества» о налоге на автомобили: эту глупость надо срочно прекратить

«Планируемая нагрузка налога на автомобили растет как снежный ком: весной правительство говорило о 120 млн евро в год; в сентябре правительство говорило о 200 миллионах евро в год», – написал Рейнсалу. Он добавил, что, по словам министра финансов, налог на автомобили ежегодно будет приносить в государственную казну 230 миллионов евро.

«Что именно это означает? В качестве примера возьмем Honda CRV 2019 года. Во-первых, каждый раз при внесении первичной записи в реестр необходимо заплатить 6365 евро. Во-вторых, владелец должен будет платить по 450 евро в год, – продолжил Рейнсалу. – Прежде всего, этот налог нужен только для сбора денег», – добавил он.

«Вырклаэв больше не отрицает вторую важную цель введения налога на автомобили: убедить людей отказаться от автомобилей. Это в скрытой форме означает, что эстонские семьи больше не смогут позволить себе иметь автомобиль в будущем. Эту глупость необходимо прекратить полностью», – заявил Рейнсалу.

По его мнению, налог на автомобили ухудшает мобильность и свободу людей, а также повышает стоимость жизни. «Налог на автомобили необходимо затормозить», – призвал он.