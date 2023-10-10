Председатель «Отечества» о налоге на автомобили: эту глупость надо срочно прекратить

Сегодня министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) представил новый законопроект налога на автомобили. Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу прокомментировал в социальной сети сообщение Вырклаэва: «Все гораздо страшнее, чем опасались».
«Планируемая нагрузка налога на автомобили растет как снежный ком: весной правительство говорило о 120 млн евро в год; в сентябре правительство говорило о 200 миллионах евро в год», – написал Рейнсалу. Он добавил, что, по словам министра финансов, налог на автомобили ежегодно будет приносить в государственную казну 230 миллионов евро.
«Что именно это означает? В качестве примера возьмем Honda CRV 2019 года. Во-первых, каждый раз при внесении первичной записи в реестр необходимо заплатить 6365 евро. Во-вторых, владелец должен будет платить по 450 евро в год, – продолжил Рейнсалу. – Прежде всего, этот налог нужен только для сбора денег», – добавил он.
«Вырклаэв больше не отрицает вторую важную цель введения налога на автомобили: убедить людей отказаться от автомобилей. Это в скрытой форме означает, что эстонские семьи больше не смогут позволить себе иметь автомобиль в будущем. Эту глупость необходимо прекратить полностью», – заявил Рейнсалу.
По его мнению, налог на автомобили ухудшает мобильность и свободу людей, а также повышает стоимость жизни. «Налог на автомобили необходимо затормозить», – призвал он.
Представляя запланированный налог на автотранспортные средства, Вырклаэв заявил в понедельник, что государство ожидает поступления в размере 230 миллионов евро за первый полный год действия налога. По словам министра, основной целью налога является снижение воздействия транспорта на окружающую среду, снижение автомобилизации, а также утилизация автохлама. Целью является сокращение автомобилизации на 1-3 процента по сравнению с нынешним уровнем.