Легендарный легкоатлет дал по поводу войны в Украине неоднозначный комментарий

Шведская национальная телерадиовещательная компания SVT поинтересовалась у именитого спортсмена, должны ли россияне участвовать в парижской олимпиаде в будущем году.

«Это сложно, - ответил Дюплантис. – Это зависит от множества нюансов. Некоторые вещи в спорте имеют большее значение. Не знаю. Я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. Я счастлив, что не должен принимать это решение».

Затем он продолжил:

«Я не особо интересуюсь политикой и не настолько слежу за новостями, чтобы иметь достаточно знаний. В каком-то смысле это, может быть, плохо, но, возможно, именно благодаря этому я все это время сумел сохранять спокойствие».