Если в первые дни российского вторжения большая часть киевлян - в основном женщины и дети - спешили в более безопасную западную часть страны или за границу, то в Израиле все наоборот. Граждане еврейского государства, находящиеся за границей, вместо этого стараются изо всех сил вернуться домой.
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Postimees в Тель-Авиве ⟩ Израильтяне, подвергшиеся нападению, серьезно относятся к тревоге
Postimees стал свидетелем этого рано утром в понедельник, когда более крупный Boeing 777-300 ER, чем планировалось изначально, был поставлен на маршрут авиакомпанией Turkish Airlines для желающих улететь из Стамбула в Тель-Авив, второй по величине город Израиля с населением менее полумиллиона человек.