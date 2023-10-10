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Postimees в Тель-Авиве ⟩ Израильтяне, подвергшиеся нападению, серьезно относятся к тревоге

Маргус Мартин Ээро Вабамяги
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Вертолеты израильской армии пролетают над пустынным пляжем Тель-Авива.
Вертолеты израильской армии пролетают над пустынным пляжем Тель-Авива. Фото: Eero Vabamägi

Если в первые дни российского вторжения большая часть киевлян - в основном женщины и дети - спешили в более безопасную западную часть страны или за границу, то в Израиле все наоборот. Граждане еврейского государства, находящиеся за границей, вместо этого стараются изо всех сил вернуться домой.

Postimees стал свидетелем этого рано утром в понедельник, когда более крупный Boeing 777-300 ER, чем планировалось изначально, был поставлен на маршрут авиакомпанией Turkish Airlines для желающих улететь из Стамбула в Тель-Авив, второй по величине город Израиля с населением менее полумиллиона человек.

«Происходящее противоречит здравому смыслу», - сказала одна из пассажирок, семидесятилетняя Дана, которая ехала со своей подругой в Иорданию, но прервала отпуск, узнав о нападении ХАМАС. «У меня двое сыновей, одного из которых сейчас призвали в армию. Конечно, я волнуюсь».

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