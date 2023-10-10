Postimees в Тель-Авиве ⟩ Израильтяне, подвергшиеся нападению, серьезно относятся к тревоге

Postimees стал свидетелем этого рано утром в понедельник, когда более крупный Boeing 777-300 ER, чем планировалось изначально, был поставлен на маршрут авиакомпанией Turkish Airlines для желающих улететь из Стамбула в Тель-Авив, второй по величине город Израиля с населением менее полумиллиона человек.