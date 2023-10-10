Депутат Рийгикогу от EKRE на деньги налогоплательщиков заправился бензином, а через пять минут дизелем

Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь из месяца в месяц вливает в бак топлива на тысячи евро из денег налогоплательщиков. Случалось, что с пятиминутным интервалом ему требовались и бензин, и дизельное топливо, пишет Äripäev.