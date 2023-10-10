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Депутат Рийгикогу от EKRE на деньги налогоплательщиков заправился бензином, а через пять минут дизелем

PM Majandus
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Калле Крюнталь.
Калле Крюнталь. Фото: Mihkel Maripuu

Депутат Рийгикогу и член EKRE Калле Грюнталь из месяца в месяц вливает в бак топлива на тысячи евро из денег налогоплательщиков. Случалось, что с пятиминутным интервалом ему требовались и бензин, и дизельное топливо, пишет Äripäev.

С середины апреля по сентябрь Калле Грюнталь больше всего заправляется среди членов Рийгикогу: он залил в свои баки 3234 литра топлива, в основном дизельного.

Он не может вспомнить, почему заправлялся одновременно двумя разными видами топлива. «Наверное, была обоснованная необходимость, я отправлял кому-то какие-то материалы... Не могу сказать», - сказал он.

Подробнее читайте в газете Äripäev.

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