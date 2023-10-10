Кто заплатит больше? ⟩ Министр финансов объяснил, что будет решающим при определении размера автоналога

«Размер налога на механические транспортные средства будет зависеть от влияния транспортного средства на окружающую среду. Логика тут простая: чем больше воздействие транспортного средства на окружающую среду, чем выше производимый им уровень загрязнения и чем оно тяжелее, тем выше будет и налог», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.