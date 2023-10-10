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Кто заплатит больше? ⟩ Министр финансов объяснил, что будет решающим при определении размера автоналога

rus.postimees.ee
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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

По выбросам CO2 автомобильный парк Эстонии является почти самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста. Поэтому при разработке концепции нового налога приоритетом стали ограничение автомобилизации, повышение уровня экологичной мобильности и подталкивание людей к использованию более экологичных транспортных средств, сообщает в своем пресс-релизе Министерство финансов.

«Размер налога на механические транспортные средства будет зависеть от влияния транспортного средства на окружающую среду. Логика тут простая: чем больше воздействие транспортного средства на окружающую среду, чем выше производимый им уровень загрязнения и чем оно тяжелее, тем выше будет и налог», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.

Он добавил, что в первую очередь это будет касаться регистрационного налога, а в случае ежегодного налога рост будет более плавным. «Цель налога - побудить людей принимать более экологичные решения при покупке новых транспортных средств».

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