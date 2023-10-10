По выбросам CO2 автомобильный парк Эстонии является почти самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста. Поэтому при разработке концепции нового налога приоритетом стали ограничение автомобилизации, повышение уровня экологичной мобильности и подталкивание людей к использованию более экологичных транспортных средств, сообщает в своем пресс-релизе Министерство финансов.
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Кто заплатит больше? ⟩ Министр финансов объяснил, что будет решающим при определении размера автоналога
«Размер налога на механические транспортные средства будет зависеть от влияния транспортного средства на окружающую среду. Логика тут простая: чем больше воздействие транспортного средства на окружающую среду, чем выше производимый им уровень загрязнения и чем оно тяжелее, тем выше будет и налог», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.