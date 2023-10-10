Все-таки бан. Международный союз конькобежцев продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

«ISU поддерживает Федерацию конькобежного спорта Украины с начала войны, внедряя решения 2469, а также оказывая финансовую поддержку украинским фигуристам. ISU решительно осуждает вторжение России в Украину. Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализации в рамках Олимпийского движения. Решение ISU об отстранении остается в силе», - говорится в сообщении.