Спустя месяц после начала российской агрессии Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Все-таки бан. Международный союз конькобежцев продлил санкции против российских и белорусских спортсменов
Сейчас опубликовано сообщение, согласно которому отстранение остается в силе.
«ISU поддерживает Федерацию конькобежного спорта Украины с начала войны, внедряя решения 2469, а также оказывая финансовую поддержку украинским фигуристам. ISU решительно осуждает вторжение России в Украину. Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализации в рамках Олимпийского движения. Решение ISU об отстранении остается в силе», - говорится в сообщении.
Отстранение достаточно серьезно повлияло на спортсменов из России и Беларуси. Чтобы продолжить выступления на международном уровне, часть была вынуждена сменить спортивное гражданство.