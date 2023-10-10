Видео ⟩ Чемпионку мира по спортивной гимнастике Симону Байлз попыталась унизить старший тренер сборной РФ

Однако россияне, которых не пригласили на чемпионат, оказались не в восторге от победы американки. Более того, старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отметила, что «на этом чемпионате мира мы, к сожалению, не увидели ни одной гимнастки с высоким классом исполнения. Могу только отметить, разве что, китаянку на брусьях. Разочарование».

Родионенко проехалась и по Симоне Байлз, попытавшись ее унизить: