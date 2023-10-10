Свой триумф на недавно завершившемся чемпионате мира по спортивной гимнастике отпраздновала американская спортсменка Симона Байлз. Там она завоевала историческое, шестое золото в многоборье, не оставив соперницам и шанса – тем самым она стала самой титулованной гимнасткой планеты, причем как среди женщин, так и среди мужчин.
Видео ⟩ Чемпионку мира по спортивной гимнастике Симону Байлз попыталась унизить старший тренер сборной РФ
Однако россияне, которых не пригласили на чемпионат, оказались не в восторге от победы американки. Более того, старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отметила, что «на этом чемпионате мира мы, к сожалению, не увидели ни одной гимнастки с высоким классом исполнения. Могу только отметить, разве что, китаянку на брусьях. Разочарование».
Родионенко проехалась и по Симоне Байлз, попытавшись ее унизить:
«Хочу высказать свое сожаление по поводу победы Байлс. Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность. Только за счет трудности она побеждает», - прокомментировала Родионенко.