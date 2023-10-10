МНЕНИЕ ⟩ Ценой крови Израиль втянут в войну между Украиной и Россией

Наступление ХАМАСа в долгосрочной перспективе поможет Украине, считает эксперт по безопасности Эрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).
Война ХАМАСа против Израиля, несомненно, имеет чрезвычайно серьезные последствия для безопасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Эстония заняла однозначно произраильскую позицию - единственную, которая имеет смысл. Вчера и министр иностранных дел Маргус Цахкна, и президент Алар Карис заявили о солидарности Эстонии с Израилем и подчеркнули, что Израиль имеет право на самозащиту.
Более подробно позицию Эстонии изложил председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон. Они основаны на консультациях со всеми политическими партиями Рийгикогу.
Вкратце: Эстония выражает свою безоговорочную поддержку Израилю и заявляет, что в начавшейся войне Израиль не только должен, но и обязан защищать себя и своих граждан. Естественно, мы самым решительным образом осуждаем преступное нападение террористической организации ХАМАС. Я также общался с послом Израиля в Эстонии и высказал ему те же самые соображения.
Что будет с Украиной?
Можно понять оценки всех тех, кто обеспокоен риском того, что новый вооруженный конфликт и жестокое нападение на важного и традиционного союзника США могут отвлечь внимание США и Запада от агрессии России против Украины.
Однако с этим можно согласиться лишь отчасти. Эстония и другие страны восточного фланга НАТО прекрасно понимают, что речь идет не столько о «новой войне», сколько о продолжающейся войне на новом фронте. ХАМАС уже публично заявил, что атака была спланирована и снабжена Ираном, который является одним из основных поставщиков оружия для России в украинской войне.
Сотрудничество Ирана и России в деле «ослабления» Запада, визиты ХАМАС в Москву, недавний визит Сергея Шойгу в Тегеран делают неоспоримым тот факт, что в большой войне, которую мы ведем, нам противостоят Россия, Иран, террористические организации Ближнего Востока с одной стороны и Запад - с другой. Израиль, который до сих пор старался сохранять нейтралитет в войне между Украиной и Россией, теперь ценой собственной крови вовлечен в это противостояние.
США не могут позволить себе рассчитывать на то, что Кремль не сможет справиться сразу с двумя конфликтами. Хотя поначалу может показаться, что все обстоит наоборот, я думаю, что наступление ХАМАСа в долгосрочной перспективе поможет и Украине. Конечно, в западных столицах еще есть те, кто хочет разделить ситуацию между Украиной и Израилем. Наша задача - постоянно напоминать им, что, с точки зрения противника, это одна борьба.
Израиль быстро учится на своих ошибках
Что касается провала израильской разведки и успеха ХАМАСа в достижении элемента неожиданности, то Тель-Авив умеет быстро учиться на своих ошибках. Хотя в первые часы после нападения ХАМАСу действительно удалось добиться беспрецедентного успеха, стоит отметить, что Израиль смог в течение 12 часов мобилизовать резервы, перевести всю страну под военное командование, перебросить части как на юг, так и на север и начать широкомасштабную военную операцию. Из всех стран мира, пожалуй, только Финляндия смогла сделать то же самое.
Не видя данных разведки, со стороны кажется, что нападению ХАМАСа должна была предшествовать кибератака на границе Газы. Очевидно, что пограничные камеры некоторое время находились под контролем противника, злоумышленники очень хорошо видели расположение израильских подразделений, передвижение офицеров и пограничный контроль.
Кстати, довольно похожая атака произошла в 2006 году в начале войны между Израилем и «Хезболлой». Предположительно, перед атакой была отключена и пограничная электроника. Излишнюю уверенность Израиля в своем технологическом превосходстве, а также, вероятно, недооценку человеческого интеллекта применительно к ХАМАС-Газа, наверное, следует отнести к ошибкам. Но, как уже было сказано, уже ясно, что на ошибках они учатся быстро.
Если же говорить о том, виновата ли в войне мягкость Джо Байдена во внешней политике, то, скорее всего, нынешнее нападение можно отнести на счет помощи администрации Байдена Украине, которая явно помешала планам России. Да, на наш взгляд, эта помощь была, возможно, слишком осторожной и медленной, но она оказалась настолько успешной, что Россия ищет возможности и союзников в других местах. Остается надеяться, что из произошедшего будут извлечены правильные стратегические уроки. Это означает массивную, решительную помощь и Украине, и Израилю, доводящую войны до победного конца.