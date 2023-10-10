МНЕНИЕ ⟩ Ценой крови Израиль втянут в войну между Украиной и Россией

Война ХАМАСа против Израиля, несомненно, имеет чрезвычайно серьезные последствия для безопасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Эстония заняла однозначно произраильскую позицию - единственную, которая имеет смысл. Вчера и министр иностранных дел Маргус Цахкна, и президент Алар Карис заявили о солидарности Эстонии с Израилем и подчеркнули, что Израиль имеет право на самозащиту.

Более подробно позицию Эстонии изложил председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон. Они основаны на консультациях со всеми политическими партиями Рийгикогу.

Вкратце: Эстония выражает свою безоговорочную поддержку Израилю и заявляет, что в начавшейся войне Израиль не только должен, но и обязан защищать себя и своих граждан. Естественно, мы самым решительным образом осуждаем преступное нападение террористической организации ХАМАС. Я также общался с послом Израиля в Эстонии и высказал ему те же самые соображения.

Что будет с Украиной?

Можно понять оценки всех тех, кто обеспокоен риском того, что новый вооруженный конфликт и жестокое нападение на важного и традиционного союзника США могут отвлечь внимание США и Запада от агрессии России против Украины.