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Ответственность за пострадавшие в выходные суда несут их владельцы

Прийт Пуллеритс
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Затонувший катер в порту Пирита.
Затонувший катер в порту Пирита. Фото: Konstantin Sednev

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией, в том, что в минувшие выходные в результате штормового ветра в трех портах три катера затонули, а четвертый сел на мель, прежде всего виноваты их владельцы.

«Когда человек покупает судно, он несет за него ответственность, - говорит Тыну Пак, управляющий портом Ноблесснер в Таллинне. - Иначе и быть не может».

Шестиметровый катер, затонувший в порту Ноблесснер, выдержал субботний шторм, но когда ветер переменился и волны стали биться прямо о корму, судно, по словам Парка, село на мель у причала всего за десять минут и в понедельник все еще находилось там - ждало, чтобы его подняли из воды в ближайшие дни.

«В шторм все происходит само собой, против природы не пойдешь», - сказал он.

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