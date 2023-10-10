Ответственность за пострадавшие в выходные суда несут их владельцы

«Когда человек покупает судно, он несет за него ответственность, - говорит Тыну Пак, управляющий портом Ноблесснер в Таллинне. - Иначе и быть не может».

Шестиметровый катер, затонувший в порту Ноблесснер, выдержал субботний шторм, но когда ветер переменился и волны стали биться прямо о корму, судно, по словам Парка, село на мель у причала всего за десять минут и в понедельник все еще находилось там - ждало, чтобы его подняли из воды в ближайшие дни.