Лаури Лаатс: правительство не занимается экономикой, забирая автоналогом у людей последние сбережения

«Министр финансов Март Вырклаев не хочет понять, что если в Таллинне и его окрестностях в целях экономии можно обходиться малолитражкой, то в сельской местности наличие более мощного автомобиля зачастую является жизненной необходимостью. Отмена бесплатного общественного транспорта в уездах и обременение людей автомобильным налогом говорит о высокомерном отношении правительства. Из-за дополнительного налога у людей будет оставаться на руках меньше денег», - сказал Лаатс.

Утверждения министра финансов, что цель нового налога - остановить рост количества автомобилей, по словам Лаатса, далеки от реальности, к тому же, министр совершенно не учитывает потребности жителей сельской местности.

«Я не замечал, чтобы у нас в маленьких городах на дорогах были пробки, или уровень загрязнения воздуха превышал допустимые нормы. Учитывая подорожание жизни, советовать людям приобретать новые экологичные автомобили - так себе идея. В Эстонии растет доля живущих в относительной бедности и количество обанкротившихся предприятий, однако правительство не занимается экономикой и предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления, забирая у людей последние сбережения», - сказал он.

Вместо того, чтобы зацикливаться на автомобильном налоге, необходимо разработать государственную программу с целью поддержать тех, кто не может себе позволить экологичный автомобиль, считает Лаатс.