Российский доброволец, воюющий на стороне Украины: фанаты Путина в Эстонии ничего не знают о современной России

- Недавно в Таллинне прошел форум лидеров свободной России. Знаю, что у вас с ними немного натянутые отношения. А кто вас поддерживает сейчас, кто эти люди, которые донатят вам?

- Сразу хочу развеять некоторые мифы: во-первых, у нас нет натянутых отношений с оппозицией, о которой вы говорите. Не могу сказать, что нас кто-то явно поддерживает. Есть люди, которые уже достаточно давно находятся на политической арене, и которые за нами с интересом наблюдают, с которыми у нас есть определенный диалог. Я не могу сказать, что у нас есть с ними плохие или хорошие отношения, все достаточно нейтрально, пока все друг к другу присматриваются.

Резко негативных отношений у нас нет ни с кем, просто в какой-то момент мы дали понять, что мы готовы к диалогу только с теми, кто готов на действие. Потому что более полутора лет эта публика занимается борьбой до последней капли кофе. Эти люди не помогают фронту, не помогают тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях. Спустя полтора года, наверное, всем стало очевидно, что если человек против, если хочет что-то делать, то он должен делать, а не заявлять о своих каких-то намерениях.