Вот уже более года на стороне Украины против российской армии воюет подразделение, состоящее целиком из выходцев из России. Русский добровольческий корпус существует с августа 2022 года, и с тех пор он провел ряд ярких военно-политических акций как в Украине, так и на территории самой России. Каким образом совсем маленькому отряду русских добровольцев удается это делать, в «Украинской студии» Rus.Postimees рассказал начальник штаба РДК с позывным «Фортуна».
Российский доброволец, воюющий на стороне Украины: фанаты Путина в Эстонии ничего не знают о современной России
- Фортуна, две недели назад была громкая акция вашего подразделения на территории Белгородской области. Каковы конкретные результаты проведения этой операции?
- Результатами подобных акций являются два момента: если мы говорим о военной составляющей, то это ослабление обороны противника и стягивание на эти участки личного состава, техники с фронта на усиление; и второй момент - пропагандистский.
То есть, каждой подобной акцией мы показываем гражданам Российской Федерации, в том числе, русским гражданам России, в том числе тем, которые проживают в приграничных зонах, что существующая власть, особенно на региональном уровне, никаким образом не имеет ни желания, ни возможности их защищать, в том числе это относится и к силовикам. То есть, в случае какого-то серьезного конфликта эти люди будут предоставлены сами себе.
- А можно подробнее? Я только из новостей знаю, что были какие-то боевые столкновения с подразделениями российской армии. В общем, и все.
- С военной точки зрения было несколько целей, часть из которых я, по понятным причинам, озвучивать не могу. Но в целом - это прощупывание, не только какого-то конкретного участка границы, но и сектора в целом. Это во многом разведка боем для понимания того, что там находится, на каком этапе усиление. Это такая история на создание определенных очагов напряжения.
- Помню, в ваши прошлые заходы на территорию Российской Федерации вы пытались выйти на губернатора. На протяжении этих акций у вас были какие-то контакты с российскими властями?
- Контактов именно с российскими властями не было. Никто на нас не выходил, это был единственный случай, когда было общение с губернатором Белгородской области, господином Гладковым, который, естественно, заявил, что мы фашисты и террористы. Этот эпизод, на самом деле, не планировался. Можно сказать, перфоманс получился.
- А как обычное население реагирует на ваше появление? Не возникает у местных людей своеобразного диссонанса из-за того, что они видят? С одной стороны, вроде бы русские, но у них украинские флаги?
- Туда никто не заходит с украинскими флагами. Если и есть какие-то видео, то это было исключительно на территории Украины. Что касается людей, то в большинстве своем они напуганы, да и в целом людей там очень мало. Местное население там делится на две категории: либо это пенсионеры, которые при любом раскладе не планируют куда-то выезжать, либо это люди из крайне низких социальных слоев, которым в принципе безразлично, что вокруг происходит.
Контакты с местным населением есть, но эти контакты эпизодические, потому что люди в любом случае, увидев какие-то вооруженные группы, предпочитают где-то как-то спрятаться. У нас было несколько эпизодов, когда мы встречали машины, и сообщали, что являемся представителями ФСБ РФ, и просили людей просто развернуться и уезжать с места события.
- И они просто разворачиваются и уезжают?
- Да, именно так.
- Фортуна, я правильно понимаю, что некоторые ваши цели сейчас совпадают с теми, которых когда-то добивался Гиркин?
- Да, вы правы, но здесь необходимо понимать, что просто зайти в любой регион Российской Федерации можно легко и просто: заезжает большое количество техники, людей, устанавливается какая-то военная администрация. Но это делается так, если мы говорим об агрессии.
Мы же пытаемся показать тем гражданам Российской Федерации, которые не готовы терпеть кремлевский режим, что сопротивление возможно. Основную роль здесь играет мотивация и подготовка. Если такие люди есть, они готовы действовать, сопротивляться, то своим примером мы им демонстрируем возможность.
Кроме того, каждая наша следующая операция более масштабна, чем предыдущая. Каждый раз мы повышаем ставки, и в обозримом будущем мы дойдем до точки, когда мы сможем захватить какую-то существенную часть региона, закрепиться там полностью и что-то там демонстрировать на другом уровне.
Если сравнивать с Гиркиным, то, наверное, только чисто технически такое сравнение возможно, но не более того.
- Скажите, а почему Гиркину удалось добиться того, что к нему примкнуло какое-то количество украинцев в Донецкой области? В вашем случае что-то похожее наблюдается?
- Если мы говорим об этой истории, то здесь есть ключевая разница: все это изначально было спланировано и подготовлено Российской Федерацией, начиная от планирования, и вплоть до снабжения, логистики, поступления людей.
В нашем случае все операции, которые проходят на территории России, планируются и осуществляются только силами РДК. ВСУ, либо какие-то спецслужбы Украины не принимают в этом участие. Зона их ответственности - граница Украины 1991 года, далее мы предоставлены сами себе.
- Вижу из ваших социальных сетей, что в РДК активно идет набор добровольцев. Как много таких людей уже?
- Желающих много, люди постоянно присылают заявки. Количество я озвучивать не буду, но, скажем так, это сотни людей. Однако порог поступления в Русский добровольческий корпус постоянно повышается, проходят далеко не все. Мы достаточно придирчиво присматриваемся к кандидатам. Сейчас на одно место претендуют порядка 6-7 человек.
- А каким образом вы преодолеваете барьер недоверия? Ведь каждый из новобранцев может оказаться завербованным агентом ФСБ или ГРУ, или чего угодно.
- Есть достаточно большой комплекс мероприятий: психологическое тестирование, технологическое, в том числе, с применением полиграфа, проверка всех социальных сетей человека. Эти проверки у нас проходят постоянно, даже для старых действующих членов РДК.
То есть, если человек у нас прослужил уже какой-то срок, это не значит, что он не будет проходить какие-то проверки. Мы в любой момент у наших бойцов можем взять телефон, посмотреть, что кто и кому пишет. Об этом все предупреждены, все знают. Особо пристальное внимание к рекрутам. Многие люди не знают, что находятся в моменте проверки. То есть, те люди, которые у нас остаются, мы им доверяем.
- Недавно в Таллинне прошел форум лидеров свободной России. Знаю, что у вас с ними немного натянутые отношения. А кто вас поддерживает сейчас, кто эти люди, которые донатят вам?
- Сразу хочу развеять некоторые мифы: во-первых, у нас нет натянутых отношений с оппозицией, о которой вы говорите. Не могу сказать, что нас кто-то явно поддерживает. Есть люди, которые уже достаточно давно находятся на политической арене, и которые за нами с интересом наблюдают, с которыми у нас есть определенный диалог. Я не могу сказать, что у нас есть с ними плохие или хорошие отношения, все достаточно нейтрально, пока все друг к другу присматриваются.
Резко негативных отношений у нас нет ни с кем, просто в какой-то момент мы дали понять, что мы готовы к диалогу только с теми, кто готов на действие. Потому что более полутора лет эта публика занимается борьбой до последней капли кофе. Эти люди не помогают фронту, не помогают тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях. Спустя полтора года, наверное, всем стало очевидно, что если человек против, если хочет что-то делать, то он должен делать, а не заявлять о своих каких-то намерениях.
Но я думаю, что в обозримом будущем мы анонсируем большую военно-политическую площадку, где будут собираться люди, готовые действовать. Это будет аналог всех этих круглых, квадратных и прочих столов, но с четким планом действий. Каждый следующий шаг будет с отчетом о проделанной работе.
Мы живем на пожертвования обычных граждан. Ни для кого не секрет, что волонтерское движение в Украине достаточно мощное. Пользуясь случаем, хочу сказать, что без ребят-волонтеров ничего бы не получилось.
- Вы часто говорите о том, что ваша цель - смена политического режима. А каким вы его видите, этот режим, учитывая, что многие россияне абсолютно искренне поддерживают Путина?
- Многие люди поддерживают Путина не потому, что они его действительно любят, поддерживают его политику, а потому, что у народа полностью отсутствует критическое мышление, люди просто не понимают, что может быть по-другому. Когда на протяжении двадцати лет из каждого утюга несется, что вот если не Путин, то кто, в таком положении сложно сопротивляться, особенно тем, кто этого не хочет.
Я бы не говорил о том, что мы пытаемся навязать какую-то политическую повестку, поскольку, как мне кажется, после поражения России там вспыхнет гражданская война, в процессе которой должны будут решены некоторые фундаментальные вопросы - самоопределение наций, населяющих Российскую Федерацию, участие либо не участие их в образовании каких-то автономий, либо самоидентификация, которая произошла в свое время в украинском обществе.
То есть, дальше этих базовых моментов не будет ничего. Если просто смена одной власти на другую, то она ничего не даст. Мы выступаем за смену парадигмы, за появление гражданского общества.
- Все, о чем вы говорите, может затянуться на годы. Есть ли у вас какой-то план, если война затянется на годы?
- Мы развиваемся, я не могу сказать, что разиваемся в армию. Но на сегодняшний день РДК из относительно небольшого подразделения, которое было больше года назад, превратилось в достаточно крупную политическую платформу. Мы все нацелены на то, чтобы дойти до конца.
- Фортуна, в странах Балтии есть много русских, которые даже после событий в Буче, Мариуполе и так далее, поддерживают Путина в его агрессии против Украины. Как вы к этому относитесь и почему так происходит?
- Естественно, я отношусь к этому крайне негативно. Почему так происходит? Здесь есть несколько факторов. Во-первых, если мы проведем некий анализ и посмотрим, что это за публика, то увидим, что эти люди делятся на две категории: либо это люди достаточно возрастные, которые успели пожить в Советском Союзе, и у них остались с того времени только хорошие воспоминания, какие-то фантомные романтические воспоминания.
Они не помнят всех ужасов, а только пломбир по три копейки, и колбасу. Этим всем людям я предлагаю взять хотя бы трехмесячный отпуск и поехать пожить в российскую глубинку. Чтобы не просто приехать в гости, а именно пожить там, чтобы ощутить все на себе. Кроме того, эти люди достаточно давно не были в России, они не представляют себе, насколько сильно развился государственный репрессивный аппарат, насколько глубоко государство проникло в жизнь каждого гражданина.
Вторая категория - это люди до двадцати лет, которые вообще не представляют себе, что такое Советский Союз, что такое современная Россия. Все их мировоззрение базируется на каких-то вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления. То есть, это чрезмерная романтизация некоторых аспектов жизни в Советском Союзе.
Но проблема здесь лежит еще в том, что страны Балтии потенциально находятся в крайне уязвимом положении. Мы видим, что России не удалось захватить Украину за короткий срок, мы видим, что с новой силой вспыхнул арабо-израильский конфликт. Совершенно очевидно, что к этому приложена рука Российской Федерации в ее коалиции с Ираном.
Параллельно мы видим усиление группировки в Калининградской области, и ослабление с точки зрения ВПК стран Балтии, которые передали огромное количество вооружений в помощь Украине, за что им большое спасибо.
Сегодня теоретически есть большая вероятность, что может вспыхнуть конфликт именно в странах Балтии. Поскольку, если уж про Украину говорили, про бандеровцев, фашистов и так далее, то здесь вообще никакой предлог не нужен - снос памятников, языковые запреты, паспорты негражданина. С точки зрения Российской Федерации поводов больше чем достаточно.
На месте властей стран Балтии я бы обратил пристальное внимание на симпатиков современной Российской Федерации.