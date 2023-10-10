Изменится порядок компенсации больничного после отпуска по уходу за ребенком

Комиссия одобрила законопроект, изменяющий порядок компенсации больничного после отпуска по уходу за ребенком, сообщила во вторник пресс-служба Рийгикогу.
Комиссия по социальным делам направила на первое чтение законопроект, призванный внести изменения в Закон о медицинском страховании таким образом, чтобы родитель, возвращающийся на работу после отпуска по уходу за ребенком, получал компенсации по больничному листу и уходу за ребенком на основании предыдущего дохода, а не на основании минимальной ставки заработной платы.
По словам председателя комиссии по социальным делам Ынне Пиллак, важно, чтобы родители, оставаясь дома с детьми, чувствовали себя уверенно и не теряли доход.
«В настоящий момент человек, возвращающийся на работу после рождения ребенка, в случае болезни получает компенсацию на основании минимальной ставки заработной платы, так как после рождения ребенка он не мог работать и платить социальный налог. Это означает, что, оставаясь дома с заболевшим ребенком в течение первого года после окончания отпуска по уходу, родитель существенно теряет в доходе. Законопроект устранит эту несправедливость, и родители со спокойным сердцем смогут оставаться дома и ухаживать за детьми», – пояснила Пиллак.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что приветствуются любые изменения в законодательстве, улучшающие финансовое положение детей и их родителей. «Как родители, так и канцлер права на протяжении многих лет указывали на наличие этой проблемы. Ее решение заняло на удивление много времени, но все же радует, что доход родителей, воспитывающих маленьких детей, возрастет», – сказала она.
Законопроект создает законные основания для того, чтобы Касса здоровья в течение первого года работы после окончания родительского отпуска могла выплачивать родителю или усыновителю ребенка компенсацию по больничному листу и листу по уходу либо на основании облагаемого социальным налогом дохода родителя за предыдущий календарный год, либо на основании выплаченной ему во время родительского отпуска разделяемой родительской компенсации. При этом Касса здоровья должна выбирать более выгодный для родителя вариант. Поправки должны предоставить родителям маленьких детей более выгодные социальные гарантии в случае болезни родителя или ребенка, а также позволить им лучше совмещать работу и семью.
Согласно предложенному решению, в 2022 году на компенсации было бы потрачено 17,4 млн евро, что на 4,5 млн евро больше, чем в соответствии с действующим порядком. Помимо этого, изменение расчета компенсаций по больничному листу требует изменения инфосистем как Кассы здоровья, так и Департамента социального страхования. Поскольку создание соответствующего IT-решения займет около восьми месяцев, закон в случае его принятия начнет действовать с 1 июля 2024 года.
Комиссия по социальным делам решила направить проект закона о внесении изменений в закон о медицинском страховании пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 18 октября. Комиссия предложила завершить первое чтение.