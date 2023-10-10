Изменится порядок компенсации больничного после отпуска по уходу за ребенком

Комиссия по социальным делам направила на первое чтение законопроект, призванный внести изменения в Закон о медицинском страховании таким образом, чтобы родитель, возвращающийся на работу после отпуска по уходу за ребенком, получал компенсации по больничному листу и уходу за ребенком на основании предыдущего дохода, а не на основании минимальной ставки заработной платы.

По словам председателя комиссии по социальным делам Ынне Пиллак, важно, чтобы родители, оставаясь дома с детьми, чувствовали себя уверенно и не теряли доход.

«В настоящий момент человек, возвращающийся на работу после рождения ребенка, в случае болезни получает компенсацию на основании минимальной ставки заработной платы, так как после рождения ребенка он не мог работать и платить социальный налог. Это означает, что, оставаясь дома с заболевшим ребенком в течение первого года после окончания отпуска по уходу, родитель существенно теряет в доходе. Законопроект устранит эту несправедливость, и родители со спокойным сердцем смогут оставаться дома и ухаживать за детьми», – пояснила Пиллак.