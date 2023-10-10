КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Поздравить Путина с днем рождения и не потерять работу: миссия невыполнима

Из эстонского футзального клуба за поздравление в соцсетях Владимира Путина был уволен сербский тренер. Потерявший работу специалист заявил, что свобода слова и демократия позволяют каждому говорить то, что думаешь. Журналист Павел Соболев пишет, что диктатор Путин - очень парадоксальный кумир для поборника свободы слова и демократии, и что руководство клуба Viimsi FC Smsraha могло бы заблаговременно обезопасить себя от ненужных репутационных рисков, если бы в свое время, при собеседовании с кандидатом на пост главного тренера, было чуть любознательнее.
На минувших выходных стало известно, что один из сильнейших футзальных клубов Эстонии Viimsi FC Smsraha прекратил сотрудничество с главным тренером команды, сербским специалистом Владимиром Йовановичем. Серб был уволен за сделанное им 7 октября в социальных сетях поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Реакция клуба была моментальной, сам сербский специалист прокомментировал случившееся в том духе, что он сожалеет о произошедшем, но при этом считает, что никто не вправе указывать ему, что думать, и что именно это называется свободой слова и демократией.
Разумеется, немного удивительно, что таким убежденным приверженцем свободы слова и демократии оказался человек, испытывающий исключительно сильную симпатию к политическому деятелю, больше всех преуспевшему в Европе XXI века в попирании столь дорогих Владимиру Йовановичу ценностей, однако все-таки никто в Эстонии на свободомыслие тренера не посягнул.
Как и положено в условиях современных демократий, за не содержащее призывов к насилию публичное слово людей никто не преследует в судебном порядке, однако точно так же для современных демократий вполне привычна практика, когда работодатели избавляются от работников, чье публичное поведение может повлечь для работодателя серьезные репутационные риски.
Сербский тренер хорошо понимал, куда ехал
Владимир Йованович восторженно поздравил с днем рождения человека, чье реноме среди приличных людей в современном мире таково, что любое выражение симпатии к нему выглядит примерно настолько же диким, как поощрение каннибализма или педофилии, или же оправдание Холокоста.
Да, порой говорится, что жители Эстонии не ставили подписей под вербальным документом, фиксирующим «общественный консенсус» в вопросе поддержке Украины и что этот консенсус - мол, примерно такой же миф, как пакт «лояльность в обмен на стабильность» между россиянами и Путиным. Тем не менее, результаты выборов в Рийгикогу достаточно красноречиво показали, что такой консенсус действительно имеется, поскольку редкие эстонские политические силы, не считающие Россию в войне с Украиной агрессором, набрали маргинально низкое количество голосов.
Владимир Йованович приступил к работе с эстонским футбольным клубом примерно за три месяца до этих выборов, но крайне трудно вообразить, что в декабре 2022 года он мог не быть в курсе, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины и что в эстонском обществе доминирует восприятие Владимира Путина как военного преступника.
И это не говоря уже о том, что Эстония была одним из первых государств, признавших независимость Косово и установивших с Косово дипломатические отношения. Достаточно легко представить, что думает о независимости Косово сербский фанат Владимира Путина, так что можно констатировать, что сербский тренер вполне сознательно выбрал в конце прошлого года в качестве места работы страну, с которой у него имеются, что называется, глубокие ценностные противоречия.
Тем не менее, эти противоречия, вероятно, не показались ему настолько существенными, чтобы поискать себе место работы в государствах, разделяющих - и на уровне позиции властей, и на уровне общественных настроений - его взгляды и на войну в Украине, и на статус Косово. Возможно, отчасти и по причине того, что спрос на профессиональные услуги этого тренера не так высок. Объективно говоря, балканская тренерская школа имеет достаточно высокую международную репутацию в почти любых командных игровых видах спорта, и когда специалисты из этого региона находят работу себе в маленьких странах и малых чемпионатах, это обычно автоматически означает их принадлежность к далеко не первому эшелону «ремесленного цеха».
Однако еще больше на правду похоже на то, что в действительности сербского тренера ничего в Эстонии (включая ее подчеркнутую проукраинскость) не раздражало и она казалась ему вполне комфортным местом для работы и жизни, а роковой пост был написан просто из желания тренера соответствовать популярному у него на родине поведенческому тренду.
Путин и ХАМАС стоят в одном ряду
Кажется, сербский специалист, пусть и не скрыв определенной обиды, все-таки удержался от того, чтобы прямо заклеймить действующие в Эстонии порядки как недемократические, - возможно, отчасти и по причине того, чтобы не вызывать излишних предубеждений по отношению к себе со стороны будущих потенциальных нанимателей уже в других государствах. Тем не менее, никак не стоит думать, что определенные красные линии в отношении политических воззрений профессиональных спортсменов не прочерчиваются в других, более крупных и влиятельных западных странах, и что только лишь российская агрессия и Путин могут выступать тут важными маркерами.
Например, многим западным футбольным клубам неоднократно приходилось в последние годы давать специальные комментарии по поводу выноса некоторыми игроками на поле после матчей палестинского флага, что обычно принимает системный характер на фоне очередного обострения израильско-палестинского конфликта. Обычно говорятся примерно такие вещи, что клубы ни в коем случае не разделяют взгляды этих игроков, но уважают их право на свою точку зрения, - в общем, уважают те самые свободу слова и демократию, на которые сослался и Владимир Йованович.
Однако как 24 февраля 2022 года создало совершенно новую реальность, так произошло и с 7 октября 2023 года, днем 71-летия Владимира Путина, в который экстремистское движение ХАМАС совершило беспрецедентно жестокую атаку на Израиль. Нет сомнений, что теперь толерантность к палестинским флагам в руках игроков станет у футбольных и прочих спортивных клубов в большинстве западных стран очень близкой к нулевой.
Реакция клуба стала его работой над ошибками
Быстрота реакции руководства футзального клуба Viimsi FC Smsraha, равно как и использованные им формулировки («поздравить Путина - это билет в один конец»), заслуживают искреннего признания, однако все-таки остается вопрос о том, неужели вообще ничего до этого момента в поведении приглашенного специалиста не давало повода подозревать в нем путиниста.
Разумеется, Сербия, в отличие от Беларуси, не является союзником России в войне, поэтому нет никаких формальных оснований «предъявителям» сербского паспорта на бытовом уровне предлагать какой-то невербальный моральный тест на потенциальную токсичность; тем не менее, никуда не деться от того, что Сербия остается, по сути, единственной непостсоветской страной в Европе, отказывающейся вводить санкции в отношении РФ, ссылаясь при этом на «особую духовную связь» с Россией, и можно не сомневаться, что такая внешняя политика Сербии формируется под сильным давлением доминирующих настроений в сербском обществе.
Казалось бы, просто исходя из этих отнюдь не конспирологических, а совершенно открытых данных, можно было бы при обсуждении потенциального сотрудничества с представителем страны, для властей которой в войне России с Украиной как минимум «не все однозначно», на всякий случай вежливо поинтересоваться (деликатно, но честно объяснив корни сомнений), не может ли существовать «ценностного конфликта» между работодателем и работником на почве возможных симпатий последнего к определенного типа людоедству (Йованович, поздравляя тезку, определил русских и сербов как «братьев навек»).
Тут ведь дело не только в том, что эти симпатии однажды могут выйти наружу и ударить по доброму бренду; ведь и в самом по себе ежедневном профессиональном взаимодействии пусть не с открытым, так с латентным обожателем Путина, тоже ведь нет совершенно ничего приятного.