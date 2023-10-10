Да, порой говорится, что жители Эстонии не ставили подписей под вербальным документом, фиксирующим «общественный консенсус» в вопросе поддержке Украины и что этот консенсус - мол, примерно такой же миф, как пакт «лояльность в обмен на стабильность» между россиянами и Путиным. Тем не менее, результаты выборов в Рийгикогу достаточно красноречиво показали, что такой консенсус действительно имеется, поскольку редкие эстонские политические силы, не считающие Россию в войне с Украиной агрессором, набрали маргинально низкое количество голосов.

Владимир Йованович приступил к работе с эстонским футбольным клубом примерно за три месяца до этих выборов, но крайне трудно вообразить, что в декабре 2022 года он мог не быть в курсе, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины и что в эстонском обществе доминирует восприятие Владимира Путина как военного преступника.

И это не говоря уже о том, что Эстония была одним из первых государств, признавших независимость Косово и установивших с Косово дипломатические отношения. Достаточно легко представить, что думает о независимости Косово сербский фанат Владимира Путина, так что можно констатировать, что сербский тренер вполне сознательно выбрал в конце прошлого года в качестве места работы страну, с которой у него имеются, что называется, глубокие ценностные противоречия.