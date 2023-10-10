Полиция рекомендует переходить на шипованную резину прямо сейчас

По словам начальника отдела надзора за дорожным движением Северной префектуры Таави Кирса, зимние условия на дорогах не за горами, и прежде чем отправиться в путь, стоит проверить прогноз погоды.

«Выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, и не совершайте опасных маневров. Если есть возможность, установите зимние шины сегодня, независимо от того, являются ли они шипованными или плоскими. Перед установкой зимних шин убедитесь, что они не слишком старые или изношенные, и при необходимости проконсультируйтесь с шиномонтажником. Безопасность превыше всего, и нет смысла экономить на шинах», - сказал Кирсс агентству BNS, пожелав водителям безопасных поездок.