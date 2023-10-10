Новая авиакомпания на эстонском рынке ⟩ Лоукостер будет выполнять полеты между Парижем и Таллинном

Париж - один из крупнейших по количеству пассажиров рынков для Эстонии, где еще есть возможности для роста числа рейсов, поэтому появление новой авиакомпании на этом маршруте можно только приветствовать.

«Мы уже несколько лет вели переговоры с Transavia и очень рады, что весной следующего года они начнут полеты в Таллинн. Появление еще одной авиакомпании на парижском направлении означает не только более плотное расписание, но и более выгодные цены на билеты», сказал член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, добавив, что участие Transavia в авиационной группе Air France-KLM открывает возможности для еще более широкого сотрудничества.

«Начало полетов Transavia, безусловно, порадует и любителей спорта. Летние Олимпийские игры в Париже - это великий праздник спорта и культуры», - сказал Пяргмяэ.

«Мы очень рады сделать первые шаги в Эстонии. Новый маршрут предлагает нашим парижским клиентам возможность открыть для себя очаровательный Таллинн. Мы также будем рады поприветствовать наших первых эстонских клиентов, желающих посетить Париж. Мы предлагаем недорогую и качественную услугу полетов во Францию», сказал Николя Энен, коммерческий директор Transavia France.

Париж - самый популярный среди туристов мегаполис мира, принимающий множество путешественников круглый год.

Райнер Аавик, руководитель отдела туризма в объединенном учреждении ЕАС и KredEx: «Конечно, мы приветствуем каждую новую авиакомпанию здесь, поскольку это расширяет наши возможности для путешествий. Париж - самый популярный среди туристов мегаполис мира, принимающий множество путешественников круглый год. В то же время мы надеемся, что движение между городами будет двусторонним и что, помимо пользы для эстонской общины во Франции, мы сможем привлечь французов к знакомству с Эстонией».

Авиабилеты можно будет приобрести с 10 октября. Дополнительную информацию о расписании рейсов и билетах можно получить на сайте Transavia.