МНЕНИЕ ⟩ Что нам делать с русской классической литературой: отменить или переосмыслить?

То, что повесть не была опубликована при жизни Толстого неудивительно, особенно, если обратиться к следующим строкам: «О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Толстой был смелее демократов времен перестройки

В своих воспоминаниях бывший советник Путина по вопросам экономики, а ныне непримиримый его противник, вспоминал о том, как в 1995 году во время Первой чеченской войны он вместе с Б. Львиным написал статью «Россия должна признать независимость Чечни». Несмотря на тогда еще либеральные времена, демократические газеты отказывались публиковать эту статью.

После нескольких недель мытарств согласились «Московские новости», которые, однако, изъяли из текста один абзац - эти слова Льва Николаевича. Выходит, Толстой в своей бескомпромиссной критике войны на Кавказе высказывался более смело, чем демократы эпохи перестройки, да и многие наши современники.