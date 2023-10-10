МВФ прогнозирует для Эстонии в этом году больший, чем ожидалось, экономический спад

Однако в следующем году МВФ ожидает роста ВВП Эстонии на 2,4%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в предыдущем прогнозе. По прогнозам МВФ, потребительские цены в Эстонии в этом году вырастут на 10%, а в следующем году инфляция замедлится до 3,8%.

Безработица, по прогнозам МВФ, увеличится с 5,6% в прошлом году до 6,7% в этом году и до 7,1% в следующем.

Для Латвии МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,5% в этом году и на 2,6% в 2024 году. ВВП Литвы, по прогнозам МВФ, сократится на 0,2% в этом году, а в следующем году ожидается рост на 2,7%.

Для еврозоны в целом МВФ ожидает роста ВВП на 0,7% в этом году и на 1,2% в следующем.