Юри Куускемаа ⟩ «Кол Ивана»: первое в истории упоминание Таллинна оказалось неверным прочтением

Российские шовинисты пытались интерпретировать название Колывань как «Кол Ивана» – это частокол или оплот Ивана. Якобы так же, как на завоеванных территориях были присвоены названия городам Владивосток и Владикавказ – «Владеть востоком» и «Владеть Кавказом».
Наши языковеды, конечно, имеют свое мнение о происхождении названия Колывань. В настоящее время слово kalev означает только вид прочного шерстяного сукна для изготовления верхней одежды. В старину слово kalev обозначало вообще все прочное и долговечное. Правда, фонетически имело хождение kalõva, от которого родительный падеж – kalõvan. В случае с крепостью эквивалентом слова kalõvan могло быть христианское выражение «один надежный город и убежище». Кстати, на водском языке kalev также означает «лев». Таким образом, наш легендарный король Калев и Калевипоэг – не персонажи, одетые в сукно, а чрезвычайно могущественные воины.
Попробуем утешить себя знанием о том, что наши дорогие предки варили рыбный суп и пекли морских свиней в окрестностях нынешней площади Свободы еще 5000 лет назад.
В 1930 году финский учёный Ойва-Юхани Таллгрен-Туулио попытался определить местонахождение топонима Калеван. Он проанализировал комментарии к карте мира, сделанные арабским географом аль-Идрисом от 1154 года. Его интересовали прежде всего названия Винландии, или Финляндии, но он также рассматривал восемь названий земли Астланда. Однако чтение арабских текстов осложняется тем, что записываются только согласные, а гласные приходится угадывать читателю. Таллгрен-Туулио прочитал одну группу букв как QLWN и интерпретировал ее как «калевени» или «калеван». Поэтому годом первого упоминания Таллинна также и у нас стали считать 1154 год. В 1954 году мы отмечали 800-летие Таллинна. Наши гиды выразили желание отпраздновать 850-летие в 2004 году, но горуправа Таллина этого не поддержала.
Наш историк и нумизмат Ивар Леймус, который свободно читает, кроме прочего, старые арабские тексты, потрудился прочитать аль-Идриса сам. Оказалось, что Таллгрен-Туулио ошибся на одну букву, прочитав название, которое, как считалось, было Калевен, но это все изменило. Леймус прочел это как QLWR. Из этого можно вывести… Каллавере. Это действительно печальная история, ведь первое упоминание города мы уже привыкли относить к 1154 году. Попробуем утешить себя знанием о том, что наши дорогие предки варили рыбный суп и пекли морских свиней в окрестностях нынешней площади Свободы еще 5000 лет назад.