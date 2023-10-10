Юри Куускемаа ⟩ «Кол Ивана»: первое в истории упоминание Таллинна оказалось неверным прочтением

Российские шовинисты пытались интерпретировать название Колывань как «Кол Ивана» – это частокол или оплот Ивана. Якобы так же, как на завоеванных территориях были присвоены названия городам Владивосток и Владикавказ – «Владеть востоком» и «Владеть Кавказом».

Наши языковеды, конечно, имеют свое мнение о происхождении названия Колывань. В настоящее время слово kalev означает только вид прочного шерстяного сукна для изготовления верхней одежды. В старину слово kalev обозначало вообще все прочное и долговечное. Правда, фонетически имело хождение kalõva, от которого родительный падеж – kalõvan. В случае с крепостью эквивалентом слова kalõvan могло быть христианское выражение «один надежный город и убежище». Кстати, на водском языке kalev также означает «лев». Таким образом, наш легендарный король Калев и Калевипоэг – не персонажи, одетые в сукно, а чрезвычайно могущественные воины.

Попробуем утешить себя знанием о том, что наши дорогие предки варили рыбный суп и пекли морских свиней в окрестностях нынешней площади Свободы еще 5000 лет назад.

В 1930 году финский учёный Ойва-Юхани Таллгрен-Туулио попытался определить местонахождение топонима Калеван. Он проанализировал комментарии к карте мира, сделанные арабским географом аль-Идрисом от 1154 года. Его интересовали прежде всего названия Винландии, или Финляндии, но он также рассматривал восемь названий земли Астланда. Однако чтение арабских текстов осложняется тем, что записываются только согласные, а гласные приходится угадывать читателю. Таллгрен-Туулио прочитал одну группу букв как QLWN и интерпретировал ее как «калевени» или «калеван». Поэтому годом первого упоминания Таллинна также и у нас стали считать 1154 год. В 1954 году мы отмечали 800-летие Таллинна. Наши гиды выразили желание отпраздновать 850-летие в 2004 году, но горуправа Таллина этого не поддержала.