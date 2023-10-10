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Юри Куускемаа ⟩ «Кол Ивана»: первое в истории упоминание Таллинна оказалось неверным прочтением

Юри Куускемаа
, искусствовед, историк
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Карта мира Аль-Идриса (1154 г.), копия 1358 г. в Каирской библиотеке.
Карта мира Аль-Идриса (1154 г.), копия 1358 г. в Каирской библиотеке. Фото: Roland And Sabrina Michaud/Akg
  • Российские шовинисты пытались истолковать имя Колывани как «Кол Ивана»
  • Таллгрен-Туулио ошибся в названии только на одну букву, но это все изменило

С 1223 года предшественник Таллинна в русских грамотах назывался Колывань, и эта традиция сохранялась на протяжении веков, пишет историк искусства Юри Куускемаа.

Еще в конце шведского времени, когда наследники российского престола София, Иоанн и Петр подарили здешней русской церкви новый иконостас, или алтарную перегородку, на конструкции которого было написано «В Колывани». Только после перехода под власть России отсюда стали присылать Петру донесения на русском языке с пометкой, что они отправлены из Ревеля.

К востоку от нас было довольно много поселений под названием Колывань. На карте России, составленной в конце XVIII века, их было пять. До сих пор только два сохранили это имя. Один расположен в Уральских горах, другой – на Северном Алтае. В последнем работает известный с давних пор Колыванский камнерезный завод.

Человек на горе нашел настоящую Колывань. Горная Колывань, Алтайский край, Россия.
Человек на горе нашел настоящую Колывань. Горная Колывань, Алтайский край, Россия. Фото: Руслан Олинчук

Однако самым масштабным из них является сказочный город Колывань, далекий, богатый и красивый, фигурирующий в фольклоре коми-зырян.

Последний раз серьезные проблемы с именем «Колывань» в наших краях были в 1915 году. Шла война, процветал антигерманизм, поэтому в общественном пространстве запрещалось говорить по-немецки. Петербург был переименован в Петроград, а название Таллина Ревель казалось бесстыдно немецким. В городской управе было внесено предложение вновь назвать город Колывань, чтобы получилось правильное и верноподданническое русское название. Эту идею поддержал даже мэр Яан Поска. К сожалению, положение России в войне становилось все хуже и хуже, и городу приходилось решать гораздо более экзистенциальные проблемы. От переименования города отказались.

Но Колывань в старину было еще и мужским именем. Особенно в районе древнего Новгорода, где большую часть жителей составляли финно-угры, оказывавших влияние на славян и русифицирующихся варягов своими обычаями и именами. Так Колыванович стал одним из персонажей русских героических преданий, или былин. Его можно считать российским аналогом нашего Калевипоэга.

Российские шовинисты пытались интерпретировать название Колывань как «Кол Ивана» – это частокол или оплот Ивана. Якобы так же, как на завоеванных территориях были присвоены названия городам Владивосток и Владикавказ – «Владеть востоком» и «Владеть Кавказом».

Наши языковеды, конечно, имеют свое мнение о происхождении названия Колывань. В настоящее время слово kalev означает только вид прочного шерстяного сукна для изготовления верхней одежды. В старину слово kalev обозначало вообще все прочное и долговечное. Правда, фонетически имело хождение kalõva, от которого родительный падеж – kalõvan. В случае с крепостью эквивалентом слова kalõvan могло быть христианское выражение «один надежный город и убежище». Кстати, на водском языке kalev также означает «лев». Таким образом, наш легендарный король Калев и Калевипоэг – не персонажи, одетые в сукно, а чрезвычайно могущественные воины.

Попробуем утешить себя знанием о том, что наши дорогие предки варили рыбный суп и пекли морских свиней в окрестностях нынешней площади Свободы еще 5000 лет назад.

В 1930 году финский учёный Ойва-Юхани Таллгрен-Туулио попытался определить местонахождение топонима Калеван. Он проанализировал комментарии к карте мира, сделанные арабским географом аль-Идрисом от 1154 года. Его интересовали прежде всего названия Винландии, или Финляндии, но он также рассматривал восемь названий земли Астланда. Однако чтение арабских текстов осложняется тем, что записываются только согласные, а гласные приходится угадывать читателю. Таллгрен-Туулио прочитал одну группу букв как QLWN и интерпретировал ее как «калевени» или «калеван». Поэтому годом первого упоминания Таллинна также и у нас стали считать 1154 год. В 1954 году мы отмечали 800-летие Таллинна. Наши гиды выразили желание отпраздновать 850-летие в 2004 году, но горуправа Таллина этого не поддержала.

Наш историк и нумизмат Ивар Леймус, который свободно читает, кроме прочего, старые арабские тексты, потрудился прочитать аль-Идриса сам. Оказалось, что Таллгрен-Туулио ошибся на одну букву, прочитав название, которое, как считалось, было Калевен, но это все изменило. Леймус прочел это как QLWR. Из этого можно вывести… Каллавере. Это действительно печальная история, ведь первое упоминание города мы уже привыкли относить к 1154 году. Попробуем утешить себя знанием о том, что наши дорогие предки варили рыбный суп и пекли морских свиней в окрестностях нынешней площади Свободы еще 5000 лет назад.

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