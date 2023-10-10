Выяснились новые предпочтения покупателей недвижимости в Таллинне

«Ожидания клиентов изменились - они ищут жилье, которое обеспечивает безопасность, экономит энергию и отвечает их потребностям, - говорит автор проекта жилого комплекса Rocca Towers, архитектор ARS Projekt Расмус Тамме. - Пришедшие из Скандинавии тенденции, такие как энергоэффективность и небольшая площадь жилья, постепенно достигают Эстонии. Здание Rocca Tower IV — хороший пример того, как новые направления экономики и рынка недвижимости влияют на потребности клиентов и развитие недвижимости».

Жилой комплекс Rocca Towers. Фото: Каупо Кальда.

«Осведомленность эстонских покупателей квартир об устойчивом развитии и их желание приобрести более энергоэффективное жилье меньшей площади за последние годы стремительно выросли. Мы видим это как в квартале Вольта, так и в жилом комплексе Rocca Towers. После пандемии коронавируса ожидания клиентов изменились: они хотят быть уверенными в качестве, предпочитают покупать квартиру в доме, который уже сдан или вот-вот будет сдан. Энергосбережение, оптимальная стоимость квадратного метра и энергетический класс являются сейчас приоритетами на рынке», - говорит Роберт Лауд, член правления Endover, застройщика Rocca Towers.