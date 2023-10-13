ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Главной традиционной ценностью в России является лицемерие

Российская власть не устает провозглашать себя поборницей традиционных ценностей, при этом активнее всех идеалы традиционной семьи проповедует разведенный глава государства. Публицист Вадим Штепа пишет, что явно ощущающий себя царем президент с интервалом в несколько лет продолжает устраивать фарс с выборами, а множество заложенных в российскую конституцию норм нарушаются на постоянной основе. Это позволяет говорить, что главной основой общения государства с населением России стало лицемерие.
Один из главных позитивов жизни в Эстонии - здесь государство не навязывает своим гражданам какие-то «традиционные ценности». Хотя при этом желающие могут свободно исповедовать любую религию: даже православных церквей действует две, константинопольская и московская. Тем не менее, по соцопросам, страна является одним из мировых лидеров по доле нерелигиозных людей, и в этом резко контрастирует с Россией, где верующими называет себя 70% жителей.
В этом можно заметить историческую иронию: если в советскую эпоху было принято верить в «мировой прогресс», то в постсоветской «возрожденной России» пропаганда стремительно переключилась на «защиту традиционных ценностей». Хотя никто толком не сформулировал - что же под ними конкретно подразумевается?
Разведенный президент проповедует семейные ценности
Недавно Владимир Путин рассказал о «друзьях России в Европе». Ими он в первую очередь считает как раз сторонников «традиционных семейных ценностей». Здесь возникает уже не ирония, а гротеск - разведенный президент России проповедует идеалы «традиционной семьи». Это лицемерие похоже на то, как если бы геи выступали против «гей-пропаганды», хотя среди российской «элиты» известны и такие парадоксы.
И в целом складывается впечатление, что именно лицемерие является главной «традиционной ценностью» российской власти. Достаточно перелистать конституцию этой страны, которая утверждает ее как федеративное государство, основанное на правах и свободах человека. Но в реальности, если житель какой-то российской области или республики выйдет в одиночный пикет (не говоря уж об организации массового митинга) за свободу выборов власти и региональное самоуправление, которое должно быть в федерации, он будет немедленно арестован и осужден как «экстремист и сепаратист».
И с другой стороны - президент России, как уже давно очевидно, видит себя «царем» и хочет править вечно, но вынужден регулярно устраивать лицемерный и абсолютно предсказуемый фарс с «выборами» себя самого.
Можно вспомнить путинскую пресс-конференцию 10-летней давности, конца 2013 года, где на пророческий вопрос журналиста о том, планирует ли Россия аннексировать Крым, он с круглоглазым изумлением заявил: «ничего подобного нет и быть не может». Позже, уже захватив полуостров, он уверял публику, что и на Донбассе воюют «местные шахтеры», а форму, похожую на российскую, они «купили в военторге».
Ну а полномасштабная «специальная военная операция» начатая в прошлом году, буквально описывается статьей 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Так что если бы российское законодательство реально работало, кремлевская верхушка должна была уже сидеть, не дожидаясь приглашения в Гаагу. И лицемерие режима ярко проявляется как раз в невозможности исполнения этого закона.
Ядерный взрыв над Сибирью
На прошлой неделе главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу над Сибирью - для того, чтобы подавить «вражеское» радиоэлектронное влияние. Не останавливаясь на техническом абсурде такого предложения, заметим, что в нем наглядно выражено типично колониальное отношение жительницы имперской метрополии к «каким-то окраинам». Но при этом официальная Москва лицемерно обвиняет во всех мировых бедах «западный колониализм».
Впрочем, лицемерие российской власти внедрил, конечно, не Путин - он лишь максимально обострил эту «традиционную ценность». Не углубляясь в далекую историю, вспомним хотя бы только первую войну постсоветской эпохи, с которой началась новая имперская милитаризация. В 1990 году тогда еще только кандидат в президенты РСФСР Борис Ельцин щедро предложил всем автономным республикам: «Берите суверенитета, сколько проглотите!». Чечня взяла по максимуму - и даже отказалась подписывать новый Федеративный договор, то есть де-юре она уже не входила в состав России. Но Ельцин, который к 1994 году прочно занял кремлевский трон, бросил на эту независимую республику войска. Так и выяснилось, что «новая Россия» мало чем отличается от старой империи.
Ожидания смены плохого царя на хорошего
Среди нынешних российских «релокантов» много мечтателей об очередной «новой России». И некоторые из них странным образом напоминают политэмиграцию еще «первой волны», ровно 100-летней давности. Например, они представляют «прекрасную Россию будущего» по-прежнему «единой и неделимой». И этим похожи на философа Ивана Ильина, который жил в конфедеративной Швейцарии, но будущую Россию хотел видеть «национальной диктатурой». Большинство сегодняшних политэмигрантов вроде бы против диктатуры, но не осознают, что она неизбежно возродится, если они ждут всего лишь замены «плохого» кремлевского царя на «хорошего».
Эмигранты-регионалисты, которые выступают за окончательный демонтаж империи, уже ввели в оборот термин «построссийский». Но их представителям на «Форумах свободной России» слова не дают, а в спикерских креслах заседают преимущественно «бывшие москвичи», которые продолжают рассуждать со столично-централистских позиций. И такое мышление - это тоже специфическая «традиционная ценность», которая удивительным образом объединяет кремлевскую власть и многих оппозиционеров.
Лицемерие проявляется и оппонентами России
Однако более тревожен тот факт, что среди самих европейцев сегодня действительно много «друзей России», вполне догоняющих или даже перегнавших путинский режим по уровню лицемерия. В Эстонии все еще вспоминают «казус Каллас», когда премьер-министр активно выступала за разрыв торговых отношений со страной-агрессором, а в это время ее супруг спокойно вел бизнес с российскими компаниями.
Но даже этот факт меркнет на фоне того, что некоторые европейские государства, с одной стороны, присоединяются к санкциям ЕС, с другой - продолжают покупать российскую нефть через третьи страны, вкладывая тем самым миллиарды в кремлевскую военную машину. И Россия, несмотря на всю свою антиевропейскую пропаганду, продолжает этими окольными путями прибыльно торговать с «врагами». Таковы кривые зеркала лицемерной политики.