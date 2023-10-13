ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Главной традиционной ценностью в России является лицемерие

И с другой стороны - президент России, как уже давно очевидно, видит себя «царем» и хочет править вечно, но вынужден регулярно устраивать лицемерный и абсолютно предсказуемый фарс с «выборами» себя самого.

Можно вспомнить путинскую пресс-конференцию 10-летней давности, конца 2013 года, где на пророческий вопрос журналиста о том, планирует ли Россия аннексировать Крым, он с круглоглазым изумлением заявил: «ничего подобного нет и быть не может». Позже, уже захватив полуостров, он уверял публику, что и на Донбассе воюют «местные шахтеры», а форму, похожую на российскую, они «купили в военторге».

Ну а полномасштабная «специальная военная операция» начатая в прошлом году, буквально описывается статьей 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Так что если бы российское законодательство реально работало, кремлевская верхушка должна была уже сидеть, не дожидаясь приглашения в Гаагу. И лицемерие режима ярко проявляется как раз в невозможности исполнения этого закона.

Ядерный взрыв над Сибирью

На прошлой неделе главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу над Сибирью - для того, чтобы подавить «вражеское» радиоэлектронное влияние. Не останавливаясь на техническом абсурде такого предложения, заметим, что в нем наглядно выражено типично колониальное отношение жительницы имперской метрополии к «каким-то окраинам». Но при этом официальная Москва лицемерно обвиняет во всех мировых бедах «западный колониализм».