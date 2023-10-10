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Предписание суда ⟩ Елена Скульская опровергает ложные утверждения об Айвара Мяэ

Елена Скульская
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Елена Скульская.
Елена Скульская. Фото: Mihkel Maripuu

Вступило в силу решение по гражданскому делу № 2-20-10402, которым суд частично удовлетворил иск Айвара Мяэ в части опровержения ложных утверждений. В связи с этим Postimees Grupp по просьбе Елены Скульской публикует следующее заявление:

«Я, Елена Скульская, в статье Jelena Skulskaja: kes kardab Aivar Mäed ehk kuidas muutuvad ajad ("Елена Скульская: кто боится Айвара Мяэ или как меняются времена"), опубликованной 02.07.2020, опубликовала следующие не соответствующие действительности утверждения об Айваре Мяэ:

Айвар Мяэ неоднократно открыто предлагал своим молодым коллегам отправиться вместе в командировку, обещая им вечер в варьете и незабываемую ночь в гостинице;

Айвар Мяэ сказал мне: "Я буду унижать тебя до тех пор, пока ты не уйдешь сама"».

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