Предписание суда ⟩ Елена Скульская опровергает ложные утверждения об Айвара Мяэ

Вступило в силу решение по гражданскому делу № 2-20-10402, которым суд частично удовлетворил иск Айвара Мяэ в части опровержения ложных утверждений. В связи с этим Postimees Grupp по просьбе Елены Скульской публикует следующее заявление:
«Я, Елена Скульская, в статье Jelena Skulskaja: kes kardab Aivar Mäed ehk kuidas muutuvad ajad ("Елена Скульская: кто боится Айвара Мяэ или как меняются времена"), опубликованной 02.07.2020, опубликовала следующие не соответствующие действительности утверждения об Айваре Мяэ:
Айвар Мяэ неоднократно открыто предлагал своим молодым коллегам отправиться вместе в командировку, обещая им вечер в варьете и незабываемую ночь в гостинице;
Айвар Мяэ сказал мне: "Я буду унижать тебя до тех пор, пока ты не уйдешь сама"».