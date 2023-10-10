Предписание суда ⟩ Елена Скульская опровергает ложные утверждения об Айвара Мяэ

«Я, Елена Скульская, в статье Jelena Skulskaja: kes kardab Aivar Mäed ehk kuidas muutuvad ajad ("Елена Скульская: кто боится Айвара Мяэ или как меняются времена"), опубликованной 02.07.2020, опубликовала следующие не соответствующие действительности утверждения об Айваре Мяэ:

Айвар Мяэ неоднократно открыто предлагал своим молодым коллегам отправиться вместе в командировку, обещая им вечер в варьете и незабываемую ночь в гостинице;