Эстония выделила Украине на подготовку к зиме полмиллиона евро

Министерство иностранных дел выделит MTÜ Pagulasabi 200 тысяч евро на приобретение твердого топлива для наиболее уязвимых слоев украинского гражданского населения и вынужденных переселенцев, а также для оказания помощи украинским беженцам в Грузии в связи с зимними условиями.

В пресс-релизе также сообщается, что MTÜ Mondo получит почти 301 тысячу евро на ремонт и утепление двух приютов для вынужденных переселенцев в Харькове и Запорожье, а также на обеспечение отопительным оборудованием, твердым топливом и генераторами восьми приютов в Днепропетровской и Донецкой областях.

По оценкам, в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 17,6 миллиона человек, что составляет 40 процентов населения страны. «Агрессия России вызвала в Украине самый тяжелый гуманитарный кризис в Европе в XXI веке, в котором украинский народ проявил исключительную стойкость», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Поддержка Украины в удовлетворении ее гуманитарных потребностей является частью комплексной помощи Эстонии. Украина остается для нас приоритетной страной для оказания гуманитарной помощи».