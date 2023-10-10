Эстония выделила Украине на подготовку к зиме полмиллиона евро

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине для подготовки к зиме полмиллиона евро гуманитарной помощи, которая дойдет до населения благодаря MTÜ Pagulasabi и MTÜ Mondo.
Министерство иностранных дел выделит MTÜ Pagulasabi 200 тысяч евро на приобретение твердого топлива для наиболее уязвимых слоев украинского гражданского населения и вынужденных переселенцев, а также для оказания помощи украинским беженцам в Грузии в связи с зимними условиями.
В пресс-релизе также сообщается, что MTÜ Mondo получит почти 301 тысячу евро на ремонт и утепление двух приютов для вынужденных переселенцев в Харькове и Запорожье, а также на обеспечение отопительным оборудованием, твердым топливом и генераторами восьми приютов в Днепропетровской и Донецкой областях.
По оценкам, в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 17,6 миллиона человек, что составляет 40 процентов населения страны. «Агрессия России вызвала в Украине самый тяжелый гуманитарный кризис в Европе в XXI веке, в котором украинский народ проявил исключительную стойкость», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
«Поддержка Украины в удовлетворении ее гуманитарных потребностей является частью комплексной помощи Эстонии. Украина остается для нас приоритетной страной для оказания гуманитарной помощи».
«С начала полномасштабной войны в Украине было повреждено или разрушено, по оценкам, 1,4 миллиона домов, причем наибольшая потребность в помощи ощущается в районах, расположенных вблизи линии фронта, - сказал Цахкна. - С наступлением зимы возникают новые потребности: прошлой зимой мы стали свидетелями многочисленных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в нарушение международного гуманитарного права».