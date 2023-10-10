УЕФА изменила решение: россияне не вернутся в международный футбол

После собрания, проведенного в конце сентября, УЕФА сообщила, что они хотят допустить российские молодежные сборные U17 на международные турниры. Это решение вызвало массовое возмущение. На сегодняшнем собрании от решения отказались.

По данным новостного портала AP, из 55 стран, входящих в исполком, как минимум 12 отказались играть на одном поле с россиянами. В сообщении УЕФА значится, что «пункт повестки дня был исключен, поскольку не было найдено техническое решение, позволяющее играть со сборными России».

УЕФА была одной из первых организаций, отреагировавших в феврале 2022 году на войну в Украине. И если до сих пор в отношении россиян и белорусов действовал принцип нулевой толерантности, то в сентябре дверь для них начала приоткрываться. Однако из-за общего протеста план не реализовался.