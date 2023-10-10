Фото: работы по реконструкции Таллиннской художественной школы идут полным ходом

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, в ходе работ по реконструкции в городе появится современный учебный комплекс с применением инновационных технических решений с ателье и выставочными площадками, которые будут доступны для горожан.

Художественная школа на улице Кеваде в Таллинне. Фото: Sirkel & Mall OÜ

«В обновленном здании будет создана высококачественная учебная среда для обучения искусству. Особенно радует, что наконец в школе появится долгожданная скульптурная студия, - сказал Канте. - Благодарю строителей за непростую работу по реконструкции этого сложного здания. Благодарю коллектив школы, который ведет работу на временной площади, и уверен, что результат будет стоить ожиданий».

Таллиннская художественная школа - это школа по интересам, предлагающая углубленное изучение искусства, а также возможности для творческого самовыражения, получения знаний, навыков и развития личности. Таллиннская художественная школа была создана в 1975 году и с тех пор работала в историческом здании на улице Кеваде. Поскольку состояние здания было неудовлетворительным и коллектив школы работал в стесненных условиях, требовался основательный ремонт здания и его расширение.

Крыша исторического здания протекала, стены и окна не удерживали тепло, подвал был сырым. Реконструкция производится с учетом исторического и культурного наследия, соблюдаются установленные требования в области охраны памятников старины, при этом вносятся необходимые обновления.

Эскиз скульптурной студии. Фото: авторы эскиза Silkel ja Mall.

«Здание будет восстановлено в том виде, в котором было запланировано в 1913 году Якобом Вестхольмом. Крыша и стены здания останутся аутентичными, в нем появятся современная отопительная система, вентиляция, освещение, звуковая и видеосистема. На месте старого хозяйственного строения во дворе будет построена уникальная скульптурная студия, в которой так нуждалась школа. Внутренние помещения созданы по принципу открытого учебного пространства, а это значит, что еще в 1913 году Якоб Вестхольм знал то, что новаторы в области современного образования сейчас открывают для себя, - сказал директор Таллиннской художественной школы Мярт Сультс. - До сих пор Таллиннская художественная школа оставалась незаметной точкой на глобусе, но после реконструкции, оснащенная современными техническими средствами, она станет школой мирового значения».

Фото: Ксения Курс.

В мероприятии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Канте, старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду, директор школы Мярт Сультс и представители строительного предприятия 1Partner Ehitus.